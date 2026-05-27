Processo a Rodrigo Duterte per crimini contro l'umanità: fissata la data di inizio

L'ex presidente filippino Rodrigo Duterte sarà processato per crimini contro l'umanità dinanzi alla Corte penale internazionale a partire dal 30 novembre. Duterte è accusato di tre capi d'imputazione per l'omicidio di almeno 76 persone e il tentato omicidio di altre due, presunti crimini commessi durante la sua campagna anti-narcotici che ha causato la morte di migliaia di civili tra il 2016 e il 2022.
L'ex presidente filippino Rodrigo Duterte , 81 anni, sarà processato per crimini contro l'umanità dinanzi alla Corte penale internazionale (ICC) a partire dal 30 novembre. Duterte è accusato di tre capi d'imputazione per l'omicidio di almeno 76 persone e il tentato omicidio di altre due, presunti crimini commessi durante la sua campagna anti-narcotici che ha causato la morte di migliaia di civili tra il 2016 e il 2022.
Duterte, che ha rinunciato al suo diritto di essere presente all'udienza del 27 maggio, ha sempre difeso la repressione e ha insistito sul fatto di aver dato istruzioni alla polizia di uccidere solo per autodifesa. Tuttavia, gli avvocati dell'ex presidente hanno sostenuto che non è in grado di sostenere il processo a causa del declino cognitivo, ma la corte ha finora stabilito che può seguire e partecipare alle udienze con alcuni aggiustamenti negli orari di seduta.
I processi presso la Corte penale internazionale, l'unico tribunale permanente per i crimini di guerra al mondo, durano generalmente diversi anni prima di giungere a una sentenza
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