Processo a un presunto serial killer per quattro omicidi e due tentati omicidi nella Macedonia del Nord

Un uomo di 25 anni è stato accusato di aver ucciso quattro donne anziane e tentato di ucciderne altre due tra il 2025 e il 2026, scegliendo vittime isolate e violandole post mortem. L'indagine ha evidenziato anche possibili errori medico‑legali e ha riacceso il dibattito sulla protezione delle fasce più vulnerabili del paese.

Una terribile serie di omicidi ha sconvolto la Macedonia del Nord, trasformandosi in uno dei casi di cronaca nera più inquietanti degli ultimi anni sui Balcani.

La Procura di Kumanovo ha formalizzato l'atto d'accusa contro un giovane di 25 anni originario di Staro Nagoričane, sospettato di aver commesso almeno quattro omicidi e due tentati omicidi tra gennaio 2025 e febbraio 2026. Secondo gli inquirenti, l'imputato avrebbe scelto deliberatamente vittime molto vulnerabili, prevalentemente donne anziane che abitavano da sole, per poi violarle sessualmente dopo averle uccise.

L'arresto è avvenuto il 13 febbraio, dopo che le indagini hanno collegato i decessi di diverse persone in piccoli centri rurali del nord del paese. Le perizie forensic hanno rivelato un possibile movente sessuale, rendendo il caso ancora più scioccante per l'opinione pubblica. Gli episodi si sono verificati nei villaggi di Klečovce, Dragomance, Čelopek e Staro Nagoričane, tutti nell'area di Kumanovo, vicino al confine serbo.

In due delle aggressioni le vittime sono sopravvissute, costringendo l'assalitore ad interrompere l'attacco e fuggire prima di completare il delitto. L'inchiesta ha inoltre portato alla luce presunte negligenze nella fase iniziale delle indagini. Due medici legali, incaricati di determinare le cause dei decessi, sono finiti sotto accusa per aver classificato come morti naturali casi che, secondo gli investigatori, avrebbero richiesto approfondimenti immediati. Tale errore avrebbe ritardato l'identificazione del serial killer, consentendo al sospetto di rimanere in libertà per diversi mesi.

La Procura ha richiesto al tribunale di Kumanovo di prorogare la custodia cautelare, sostenendo che sussistano ancora gravi rischi di reiterazione dei reati e di fuga. Le autorità stanno inoltre valutando le responsabilità dei medici e le lacune sistemiche che hanno permesso a una catena di violenze di passare inosservata. Il caso ha suscitato un forte allarme nelle comunità rurali, dove molte persone anziane vivono isolate e lontane dai centri urbani.

La vicenda ha riacceso il dibattito sull'efficacia dei controlli medico‑legali e sulla capacità dello Stato di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Se le accuse saranno confermate in tribunale, il 25enne rischia l'ergastolo, la pena massima prevista dall'ordinamento macedone. Nel frattempo le famiglie delle vittime attendono che il processo faccia piena luce su una tragedia che ha profondamente scosso la nazione, chiedendo allo stesso tempo riforme urgenti per evitare future omicidi simili





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