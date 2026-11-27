Il processo a Rodrigo Duterte inizia lunedì alla CPI all'Aia. L'ex presidente filippino affronta accuse di crimini contro l'umanità per la guerra alla droga e il suo futuro politico.

Il processo penale a carico di Rodrigo Duterte, ex presidente delle Filippine, è ufficialmente iniziato lunedì presso la Corte penale internazionale a L'Aia, nei Paesi Bassi. L'81enne ex leader asiatico compare ora dinanzi alla giustizia internazionale per affrontare le accuse più gravi della sua carriera politica, segnando un capovolgimento storico per la famiglia Duterte e per la politica filippina. Duterte diventerà il primo ex leader asiatico e il secondo ex capo di Stato nazionale a comparire in questo tribunale per crimini presumibilmente commessi durante il suo mandato.

Dettagli Processo CPI e Accuse Omicidio

Le accuse si concentrano sulla presunta guerra alla droga condotta sotto la guida di Duterte, che ha portato alla morte di un numero stimato di 30.000 persone. I procuratori della CPI sostengono che l'ex presidente abbia finanziato e armato squadre di esecuzione che hanno ucciso migliaia di individui, agendo in violazione dei diritti umani. Duterte è indagato per tre capi d'imputazione specifici riguardanti crimini contro l'umanità, inclusi omicidio e tentato omicidio, per gli eventi verificatisi tra il 2011 e il 2018.

Also read Processo a Rodrigo Duterte: inizia il verdetto per i crimini contro l'umanità

Prima di assumere la presidenza nel 2016, Duterte aveva già acquisito la reputazione di "The Punisher" durante il suo mandato come sindaco della sua città natale, Davao, durato oltre due decenni. Durante la sua campagna per la guerra alla droga, aveva dichiarato pubblicamente di voler ignorare i diritti umani, ordinando di uccidere i criminali e di far gettare i loro corpi nella baia di Manila, una promessa che i testimoni e le prove del caso intendono collegare direttamente alle sue responsabilità di presidente.

Posizioni Stakeholder e Controversie Legali

La difesa di Rodrigo Duterte ha sollevato dubbi sulla sua capacità di intendere e di volere, sostenendo al tribunale che l'ex leader soffre di declino cognitivo e non è in condizioni di salute idonee a sostenere un processo. Inizialmente, Duterte aveva partecipato alle udienze preliminari da remoto, connettendosi virtualmente da una cella di detenzione, ma i giudici hanno successivamente ordinato la sua presenza fisica in aula, ignorando le obiezioni legali sulla sua salute.

Advertisement

La situazione politica nelle Filippine è rimasta tesa a causa di questadetenzione. La figlia di Duterte, Sara Duterte, che ricopre attualmente la carica di vice presidente del paese, ha definito il processo alla CPI come politicamente motivato. La sua posizione è diventata particolarmente delicata dopo che il padre è stato estradato, rompendo l'alleanza politica che aveva portato Ferdinand Marcos Jr alla presidenza nel 2022. Duterte aveva precedentemente ritirato unilateralmente le Filippine dal trattato fondativo della CPI nel 2019, in risposta alle indagini sulla sua gestione della droga.

Impatto Reale e Prossimi Passi Processo

La procedura giudiziaria seguirà un calendario ristretto, con i giudici che hanno ordinato ai procuratori di limitare il numero di testimoni e la quantità di prove presentate. Si prevede che i procuratori chiameranno meno di 100 testimoni e utilizzeranno 150 ore per presentare le loro prove principali, con giorni di udienza più brevi del consueto. Il primo giorno di processo sarà dedicato all'emissione del verdetto di colpevolezza o innocenza, con la difesa che ha già annunciato l'intenzione di respingere tutte le accuse e dichiarare il non colpevole.

Dopo una settimana dedicata agli argomenti di apertura, dove i procuratori presenteranno prima la loro outline del caso seguita dalla difesa, il processo entrerà nella fase sostanziale delle testimonianze. In caso di condanna per almeno una delle accuse di crimini contro l'umanità, Duterte rischia una pena detentiva fino all'ergastolo, poiché la Corte penale internazionale non prevede la pena di morte, rendendo la sentenza una delle più severe possibili nel diritto penale internazionale contemporaneo.