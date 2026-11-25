Alessandria: inizia il 15 dicembre il processo per Nabil Fakhreddine e Othman Makboul, accusati dell'omicidio di una donna transgender trovata morta il 9 ottobre. Dettagli sulla dinamica e sulle prove.

I due imputati Nabil Fakhreddine, vent'anni, e Othman Makboul, vent'anni cinque, sono stati ufficialmente convocati per il processo che si aprirà il 15 dicembre davanti alla Corte d'Assise di Alessandria. Questa data segna l'avvio del giudizio penale per l'omicidio della vittima transgender di ventotto anni, di origine peruviana, il cui corpo è stato rinvenuto in un appartamento situato in via De Amicis, nel quartiere Cristo di Alessandria. Il cadavere era stato scoperto il 9 ottobre dello scorso anno, in circostanze che hanno immediatamente scatenato un'indagine capillare da parte delle forze dell'ordine.

Dinamica della scoperta e primo accesso ai carabinieri

La scoperta della vittima è avvenuta quando il proprietario dell'alloggio, non riuscendo a mettersi in contatto con l'inquilina da diversi giorni, ha deciso di allarmare le autorità competenti. I carabinieri sono entrati nell'appartamento utilizzando le chiavi di servizio, trovando il corpo disteso nella camera da letto. Il medico legale ha accertato che la morte era stata violenta, collocando il decesso circa ventiquattro ore prima del ritrovamento del corpo. Questa finestra temporale è risultata cruciale per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno preceduto la morte.

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Connessione con rapine a donne transgender

Fin dalle prime fasi delle indagini, gli investigatori hanno ipotizzato un collegamento diretto tra l'omicidio e una serie di rapine ai danni di donne transgender, avvenute nelle settimane precedenti nella zona tra Alessandria e Tortona. L'ultimo episodio violento risaliva all'8 ottobre, quando un'altra donna era stata aggredita in corso Romita. Gli imputati, assistiti rispettivamente dagli avvocati Alberto Bosio e Roberto Franco, si trovano già in carcere per una serie di rapine violente commesse nel territorio di Alessandria e Tortona, reati per i quali erano già stati incriminati prima dell'avvio del processo per omicidio.

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Prove digitali e genetiche a carico degli accusati

La ricostruzione degli spostamenti dei sospettati è stata resa possibile grazie alla geolocalizzazione dei loro cellulari e ai filmati della videosorveglianza, che hanno immortalato i giovani mentre circolavano in bicicletta nelle vicinanze del luogo del delitto. Dall'analisi dei telefoni cellulari degli imputati sono emersi chiaramente contatti telefonici con la vittima prima del suo decesso. Inoltre, le intercettazioni ambientali effettuate in carcere e gli accertamenti genetici condotti sul materiale biologico rinvenuto hanno fornito prove decisive a carico di Nabil Fakhreddine e Othman Makboul, consolidando l'accusa di omicidio volontario.

Contesto sociale e prossimi steps processuali

Il caso ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle persone transgender nella zona, dato che il delitto è maturato in un contesto di aggressioni e rapine mirate. Il processo del 15 dicembre sarà dunque fondamentale per stabilire la responsabilità penale dei due giovani, che affrontano ora le conseguenze legali non solo per le rapine pregresse, ma per il gravissimo reato di omicidio. La comunità e le organizzazioni per i diritti civili seguono con attenzione lo svolgimento del giudizio, che potrebbe avere ricadute significative sulla percezione della sicurezza pubblica e sulla lotta alla violenza omotransfobica nel territorio piemontese.