Processo Grillo appello: difesa punta sull'invalidità per firma mancante

Il processo d'appello di Ciro Grillo e gli amici inizia a Sassari. La difesa chiede l'annullamento della condanna per primo grado, contestando la firma mancante del giudice Cossu.

Il processo d'appello contro Ciro Grillo e i tre amici accusati di stupro di gruppo è ufficialmente iniziato oggi alle 10:30 nella Corte d'appello di Sassari. L'udienza vede coinvolti i quattro imputati, tra cui Vittorio Lauria, figlio di Beppe Grillo, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, i quali devono rispondere delle accuse risalenti al luglio 2019 a Porto Cervo. La difesa ha depositato cinque atti di appello per un totale di circa mille pagine, con l'obiettivo principale di ottenere l'annullamento della sentenza di primo grado emessa nel settembre 2025 dal tribunale di Tempio Pausania.

La strategia difensiva sulla firma mancante

Il fulcro della nuova strategia legale risiede nella contestazione formale della validità della sentenza iniziale. Gli avvocati difensori, coordinati da Alessandro Vaccaro, Enrico Grillo, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, hanno evidenziato la mancanza della firma di uno dei tre giudici del collegio del primo grado. Nello specifico, manca la sottoscrizione del magistrato Alessandro Cossu, che è attualmente trasferito e in servizio ad Asti. Tale mancanza potrebbe rendere la sentenza di oltre 72 pagine formalmente nulla e non valida.

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Le condanne del primo grado e le accuse

Il processo d'appello ripercorre gli eventi del luglio 2019 nella villetta della famiglia Grillo in località Cala di Volpe, dove una studentessa italo-norvegese, allora 19enne, ha denunciato l'aggressione sessuale. Nel primo grado, la Corte di Tempio Pausania ha condannato i primi tre imputati a otto anni di reclusione ciascuno, mentre Francesco Corsiglia ha ricevuto sei anni e sei mesi. Corsiglia è stato ritenuto colpevole solo di violenza sessuale, non di stupro di gruppo, sostenendo di essersi ritirato a dormire dopo un rapporto consensuale con la ragazza. La difesa di Vittoria Agnese, nota per aver subito il furto di foto intime, è rappresentata da Vinicio Nardo e Fiammetta Di Stefano.

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La posizione della parte civile

Dall'altra parte dell'aula di giustizia vi è la rappresentanza legale della studentessa, affidata a Giulia Bongiorno. La parte civile sostiene fermamente la versione degli eventi, affermando che la ragazza è stata violentata nella villa dopo una serata in discoteca a Porto Cervo. La vicenda coinvolge anche l'amicissima della vittima, presente nella casa al momento dei fatti e addormentata sul divano, che ha subito il furto di foto a sfondo sessuale a sua insaputa. Entrambe le accuse e le relative controdeduzioni saranno esaminate dettagliatamente durante lo svolgimento del giudizio di appello.

Svolgimento e prossimi passi processuali

Le eccezioni e le richieste di nullità presentate dalla difesa saranno affrontate dai giudici in apertura di processo. L'udienza odierna segna il punto di partenza per la rivalutazione complessiva della responsabilità penale dei quattro giovani, oggi 25enni. La Corte d'appello di Sassari dovrà valutare se le irregolarità formali, come la firma mancante, portino alla nullità dell'intero iter precedente o se il merito delle prove possa sostenere le condanne emesse in precedenza. Il verdetto finale determinerà il destino giudiziario di Ciro Grillo e dei suoi amici nella vicenda di Porto Cervo.