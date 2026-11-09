Processo Hydra: i testimoni difendono il bar dal clan Rinzivillo

Al processo Hydra a Milano, i coniugi testimoni di giustizia denunciano le intimidazioni del clan Rinzivillo e del presunto affiliato Dario Nicastro, rifiutandosi di chiudere la loro attività.

Durante le udienze del processo Hydra tenutesi nell'ottava sezione penale di Milano, due coniugi residenti nel Varesotto hanno reso una testimonianza cruciale contro le pressioni mafiose. La moglie di un imprenditore ha dichiarato con fermezza di non intendere chiudere il locale di lavoro nonostante le minacce subite, confermando la propria scelta di denunciare gli aguzzini davanti ai giudici.

La donna ha espresso il profondo timore provato prima di comparire in aula, affermando che la paura è stata tanta, ma la determinazione a difendere i propri principi ha prevalso. Ha dichiarato che, se tornasse indietro, rifarebbe la stessa scelta definendola quella giusta, e ha specificato che non permetterà a nessuno di cacciarla né da casa né dal luogo di lavoro.

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Dettagli del processo e meccanismi

La vicenda giudiziaria rientra nel contesto dell'indagine sulla cosiddetta "mafia a tre teste", che ha rivelato una presunta alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra. I coniugi testimoniano nel processo "Hydra", nato da una maxi inchiesta che ha portato alla luce i legami tra le organizzazioni criminali principali e le loro operazioni al Nord Italia.

Il nucleo centrale della denuncia riguarda gli eventi di maggio 2021, quando l'imprenditore fu vittima di un violento pestaggio nel proprio locale. L'aggressione fu perpetrata da Dario Nicastro, presunto appartenente al clan Rinzivillo della mafia gelese, insieme al figlio Francesco e al fratello Fabio.

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Posizioni dei soggetti coinvolti

Dario Nicastro, il figlio Francesco e il fratello Fabio avevano l'obiettivo preciso di costringere la vittima a cedere la gestione del bar per poche decine di migliaia di euro. Questa strategia di estorsione mira a controllare le attività commerciali nei territori di influenza delle cosche, esercitando pressione economica e fisica.

Il pentito noto come Scarface ha testimoniato in aula a volto coperto, fornendo dettagli sulle dinamiche criminali che collegano la Sicilia alla Lombardia. La sua deposizione, unita a quella delle vittime dirette, costituisce un elemento chiave per ricostruire la struttura di comando e le operazioni del clan Rinzivillo.

Impatto reale e prospettive future

I coniugi hanno formalmente la qualifica di testimoni di giustizia e vivono entrambi sotto programma di protezione. Sono accompagnati da agenti di scorta che garantiscono la loro incolumità, permettendo alla donna di riposare finalmente con serenità dopo anni di ansia.

Prima di questa tutela, la vita della famiglia è stata segnata da notti insonni durante le quali la moglie chiamava continuamente il marito ogni ora, finché questi non tornava a casa dal locale. La loro resistenza civile, avvenuta il 5 novembre, rappresenta un simbolo contro l'omertà mafiosa, dimostrando che il coraggio individuale può infrangere il muro del silenzio anche lontano dai territori di origine dei clan.