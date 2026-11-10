Processo Martina Carbonaro: le urla dei genitori ad Alessio Tucci

Durante l'udienza ad Afragola, i genitori di Martina Carbonaro hanno rivoluzionato le parole di accusa ad Alessio Tucci. Ecco i dettagli della tragedia del maggio 2025.

La giustizia italiana ha accolto le grida di dolore e rabbia dei genitori di Martina Carbonaro, una quattordicenne che è stata uccisa ad Afragola nel maggio 2025. Durante l'udienza del processo presso la Corte di Assise, i familiari della vittima hanno espresso la loro furia e il loro strazio nei confronti di Alessio Tucci, l'imputato che si è dichiarato colpevole del crimine. Le emozioni sono esplose in aula con frasi lanciate direttamente all'imputato, rivelando l'enormità della perdita subita da una famiglia straziata.

Il dolore esplosivo dei genitori in aula

Il padre Marcello Carbonaro e la madre Enza Carbonaro hanno rivolto parole durissime al figlio di Alessio Tucci mentre questi transitava dal banco dei testimoni verso la sua cella. La vista dell'imputato era schermata dai presenti tramite un paravento, ma non ha impedito ai genitori di gridare il loro dolore. Hanno urlato definendolo un bastardo e affermando che lui ha ucciso loro figlia. Hanno aggiunto che lui deve uccidere anche sé stesso come conseguenza logica di un atto così efferato.

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Le accuse e la gestione del processo

I genitori di Martina hanno sottolineato come la società abbia premiato l'imputato invece di punirlo adeguatamente. Hanno dichiarato che gli avevano dato un premio e gli avevano anche messo a lavorare. Queste parole hanno catturato l'attenzione di tutti i presenti, evidenziando la percezione di ingiustizia sociale che accompagna il caso. L'ira dei genitori riflette la sensazione che la vittima, una ragazza di quattordici anni, non abbia ricevuto la protezione che meritava.

La versione dell'imputato Tucci

Alessio Tucci, reo confesso del femminicidio, ha ascoltato le accuse dei genitori dopo aver sostenuto gli interrogatori del pubblico ministero e degli avvocati. L'imputato ha anche risposto alle domande del presidente della Corte di Assise. Nella sua testimonianza ha raccontato che lui e la vittima erano abbracciati quando un ragazzo le ha scritto un messaggio. Questa comunicazione avrebbe scatenato una lite tra i due giovani.

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Le dinamiche dell'aggressione finale

Secondo le dichiarazioni di Alessio Tucci, durante la lite lui ha colpito la giovane vittima. Ha ammesso di aver percepito di avere un mostro dentro di sé nel momento dell'aggressione. Questa confessione è stata resa chiara mentre lui si trovava nella cella, separato dal pubblico ma non dalla memoria di chi lo sta giudicando. Le parole di Tucci completano il quadro degli eventi che hanno portato alla tragedia di maggio 2025.

Prossimi passi e audizioni cruciali

Il processo continuerà con una nuova udienza fissata per il 24 novembre. In questa sessione saranno ascoltati diversi testimoni chiave per la ricostruzione dei fatti. Tra i testimoni previsti ci sarà la criminologa Roberta Bruzzone, che fornirà expert witness sul profilo psicologico. Sarà ascoltato anche il padre della vittima, che potrebbe aggiungere ulteriori dettagli emotivi e fattuali al caso.