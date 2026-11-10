Processo Martina Carbonaro: Tucci confessa l'omicidio a colpi di pietra

Dettagli sul processo per l'omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola. La confessione di Alessio Tucci, le dinamiche della lite e la reazione dei genitori in aula.

Si è tenuta nel cuore dell'aula 116 del Tribunale di Napoli una seduta cruciale nel processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. La vittima, una ragazza di 14 anni, fu uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli, dopo essere stata colpita a colpi di pietra in un casolare abbandonato. La corte ha ascoltato le dichiarazioni dell'imputato, Alessio Tucci, l'ex fidanzato della adolescente che si è dichiarato reo confesso del crimine.

La dinamica dell'omicidio e la confessione

Alessio Tucci ha ricostruito gli eventi tragici spiegando che la lite scoppiò a causa di un messaggio ricevuto da un ragazzo. L'imputato ha dichiarato: "Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c'era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l'ho colpita". Durante la sua deposizione, Tucci, vestito con una tuta nera e coperto da un paravento, ha risposto alle domande del procuratore della Repubblica di Napoli Nord, Alberto Della Valle, impegnato a ricostruire la dinamica precisa di quel giorno fatale.

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La prova delle minacce e del risentimento

Le motivazioni della violenza emergono chiaramente dalle conversazioni WhatsApp lette in aula dal magistrato inquirente. La conversazione rivela un profondo risentimento e minacce esplicite da parte dell'imputato verso l'amico online con cui Martina aveva intrapreso una relazione di amicizia circa una settimana prima della sua morte. In questi messaggi, Tucci scrisse: "Il karma esiste, devi morire per amore", seguiti da altre frasi come "io vado dove sta questo e te lo uccido", con riferimenti anche all'uso di coltelli. Il pubblico ministero ha dovuto ripetere più volte la domanda sulla dinamica dell'omicidio prima di ottenere un'affermazione definitiva dall'imputato, che annuì con il capo confermando la propria colpevolezza.

La presenza dei genitori e la tensione in aula

L'atmosfera nel Palazzo di giustizia era tesa e caratterizzata dalla dolorosa presenza delle famiglie coinvolte. La madre di Martina, Enza Cossentino, e il padre, Marcello Carbonaro, erano visibilmente scossi dalle dichiarazioni dell'ex fidanzato della figlia. Più volte, mentre l'imputato parlava, i genitori hanno abbandonato l'aula per gestire l'emozione. Enza Cossentino aveva scelto di sedersi nelle immediate vicinanze per avere la possibilità di guardare negli occhi colui che aveva portato via la vita della figlia. La figlia delle vittime, di cui si lamenta la morte per mano di Tucci, era al centro di una massiccia presenza di forze dell'ordine.

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Sicurezza e organizzazione del processo

Per garantire l'ordine e prevenire conflitti, l'imponente presenza di carabinieri e polizia era disposta per evitare i contatti tra le due famiglie, tra le quali ci sono state in più occasioni scambi di accuse e anche minacce. I parenti di Martina sono stati sistemati nell'aula 116 del tribunale, mentre quelli di Tucci sono stati collocati in una sala sovrastante per assicurare la massima distanza fisica tra le parti. L'imputato è arrivato con mezz'ora di ritardo a causa del traffico, ed era seguito da diversi poliziotti e agenti della polizia penitenziaria. L'aula era inoltre sorvegliata da una massiccia presenza di telecamere e giornalisti che seguivano ogni dettaglio delle udienze.

Il contesto delle comunicazioni della vittima

Il procuratore ha anche esaminato le abitudini comunicative di Martina prima della morte. Durante il tragitto verso il casolare, la ragazza aveva ricevuto diverse chiamate dalla madre, ma Tucci ha spiegato che "lei staccava la chiamata - ha detto Tucci - lo faceva spesso, anche con me". Questa dettaglio aiuta a comprendere il clima di isolamento e la dinamica di controllo che caratterizzavano la relazione tra gli adolescenti nei giorni che precedettero la tragedia. Il processo continua con l'ascolto di altri testimoni, tra cui figura lo stesso imputato nell'elenco delle persone da sentire per completare la ricostruzione dei fatti.