Mohmed Abdulkarim e Nouman Essghir saranno processati a Londra nel novembre 2025 per incidenti alla base RAF Fairford, accusati di aver operato per l'Iran nel settembre 2026.

Due uomini, Mohmed Abdulkarim e Nouman Essghir, saranno processati a Londra nel novembre del prossimo anno per il loro presunto coinvolgimento in un grave incidente di sicurezza avvenuto alla base aerea RAF di Fairford nel settembre 2026. Un giudice ha confermato venerdì che il processo si terrà nel mese di novembre 2027, confermando le accuse gravi rivolte ai due accusati in relazione agli eventi che hanno segnato l'accesso alla base militare nel Gloucestershire.

Dettagli centrali e meccanismo dell'accaduto

La vicenda risale all'inizio delle prime ore del 27 settembre 2026, quando la polizia britannica dichiarò uno stato di emergenza maggiore presso la RAF Fairford. Le autorità arrestarono cinque uomini con sospetti reati ai sensi della legge sugli esplosivi, segnando l'inizio di un'indagine internazionale complessa che ha coinvolto sia il Regno Unito che gli Stati Uniti. L'incidente è avvenuto durante un periodo di conflitto attivo, specificamente durante la guerra guidata dagli Stati Uniti contro l'Iran, un contesto che ha accentuato le preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture militari chiave nel sud-ovest dell'Inghilterra.

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La base RAF Fairford aveva svolto un ruolo cruciale come piattaforma di lancio per gli attacchi aerei statunitensi contro obiettivi iraniani. A causa delle tensioni crescenti e delle minacce alla sicurezza emerse con gli arresti di settembre, gli Stati Uniti decisero di ritirare i loro bombardieri B-1 Lancer dalla base poco dopo l'episodio del 27 settembre. Il ritiro delle unità aeree strategiche segnò una significativa escalation nelle misure protettive adottate dalle autorità britanniche e americane in risposta alle infiltrazioni sospette.

Posizioni delle parti e accuse specifiche

I pubblici ministeri britannici e statunitensi affermano che l'incidente di sicurezza alla RAF Fairford fosse stato orchestrato per conto della Repubblica Islamica dell'Iran. Il primo ministro Andy Burnham ha sostenuto pubblicamente che l'Iran era probabilmente coinvolto nelle operazioni illecite, una posizione respinta con fermezza dall'ambasciatore di Teheran nel Regno Unito, che ha negato qualsiasi collegamento con gli eventi verificatisi alla base. Queste dichiarazioni contrastanti hanno alimentato un intenso dibattito diplomatico e politico tra le nazioni coinvolte.

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Mohmed Abdulkarim, cittadino britannico di 24 anni, e Nouman Essghir, cittadino con doppia nazionalità britannica e iraniana di 25 anni, sono apparsi in tribunale tramite videoconferenza. I loro avvocati hanno dichiarato che entrambi intendono dichiararsi non colpevoli. Le accuse specifiche contro Abdulkarim, ai sensi del National Security Act britannico, lo riguardano per aver tenuto una condotta tra il 31 agosto e il 28 settembre 2026 che era probabilmente destinata a fornire un aiuto materiale a un servizio di intelligence straniero, presumibilmente quello iraniano.

Le indagini hanno rivelato che Abdulkarim avrebbe organizzato il trasferimento via automobile di cinque uomini verso la RAF Fairford su istruzione di un individuo noto con lo pseudonimo "Ali". Secondo le autorità, "Ali" agiva nell'interesse della Repubblica Islamica dell'Iran. Essghir, l'unico dei cinque arrestati sull'autostrada o nei pressi dell'accesso principale a essere formalmente incriminato in questo specifico pacchetto, è accusato di aver compiuto attività di ricognizione della base il 22 agosto 2026, prima degli eventi dell'ottobre successivo.

Impatto sul terreno e prossimi passi

Oltre ai due imputati principali, altre sei persone, tra cui quattro cittadini britannici, sono state arrestate il 27 settembre 2026 vicino alla RAF Fairford e sono attualmente ancora in libertà su cauzione della polizia. L'inchiesta è rimasta attiva e in espansione: i pubblici ministeri statunitensi hanno successivamente incriminato altri tre uomini in relazione alle stesse attività sospette, dimostrando la portata transnazionale dell'indagine. La presenza di più accusati in diversi sistemi giudiziari sottolinea la gravità e la complessità della rete operativa presumibilmente attivata contro le installazioni militari anglo-americane.

Parallelamente, la sicurezza delle basi aeree britanniche è rimasta un tema centrale. La settimana scorsa, gli Stati Uniti hanno inoltre ritirato gli aerei da una seconda base aerea nel Regno Unito a causa di preoccupazioni per la sicurezza simili a quelle emerse alla RAF Fairford. Questo sviluppo aggiuntivo indica un'allerta generalizzata per le infrastrutture NATO nel paese e un ripensamento strategico sull'utilizzo di certi siti per operazioni offensive sensibili. Il processo per Abdulkarim ed Essghir, fissato per il novembre 2027, rappresenta il primo capitolo giuridico di grande rilievo in una causa che potrebbe avere conseguenze durature sulle relazioni di intelligence e sulla sicurezza nazionale nel Regno Unito.