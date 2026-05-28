Processo per l'attentato sventato al concerto di Taylor Swift: imputato si dichiara colpevole

Il processo a Beran A, accusato di pianificare un attacco islamista al concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024, è alla sua giornata conclusiva. L'imputato si è dichiarato colpevole dei capi d'accusa principali, tra cui terrorismo, rischiando fino a 20 anni di carcere.

Il processo a carico di Beran A, il ventunenne austriaco accusato di aver pianificato un attacco islamista al concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024, è entrato nella sua giornata conclusiva giovedì.

L'imputato si è già dichiarato colpevole dei principali capi d'accusa, tra cui reati legati al terrorismo, che comportano una pena massima di 20 anni di carcere. Beran A è stato arrestato il 7 agosto 2024, il giorno prima del primo dei tre concerti previsti dalla popstar statunitense nella capitale austriaca, che sono stati poi cancellati con grande delusione dei fan e della stessa Swift, che ha definito la situazione devastante.

Secondo l'accusa, Beran A ha tentato senza successo di acquistare illegalmente armi, tra cui una mitragliatrice e una bomba a mano, e ha seguito le istruzioni di un video diffuso online dallo Stato Islamico per produrre una piccola quantità di triperossido di triacetone (TATP), un esplosivo artigianale. Il processo ha inoltre rivelato che l'imputato aveva pianificato separatamente con due compagni di scuola di compiere attacchi in solitaria in città mediorientali all'inizio del 2024.

Beran A e il coimputato Arda K hanno ammesso di essersi recati rispettivamente a Dubai e Istanbul per realizzare gli attentati, ma di non aver poi portato a termine i piani. Tuttavia, entrambi hanno negato di aver fornito sostegno morale a un terzo uomo, arrestato alla Mecca con l'accusa di aver accoltellato un agente di sicurezza presso la Grande Moschea della città santa. L'uomo è attualmente in custodia in Arabia Saudita.

L'avvocato di Beran A, Anna Mair, ha dichiarato all'arrivo in tribunale a Wiener Neustadt che, se la giuria seguirà la linea dell'accusa, si prospetta una condanna fino a 20 anni, mentre se riterrà che il suo assistito non abbia fornito supporto a nessuno, la pena sarà significativamente più breve. Le udienze di giovedì sono iniziate alle 9 del mattino, con le arringhe finali dell'accusa e della difesa previste prima che la giuria si ritiri per deliberare. La sentenza è attesa nella giornata di giovedì, probabilmente in serata





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