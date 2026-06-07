Processo per l'uccisione dell'orsa Amarena: il giudice respinge la metà delle parti civili

Il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena ha registrato un importante sviluppo durante l'udienza del 5 giugno presso il Tribunale di Avezzano. Il giudice ha respinto la metà delle parti civili, tra cui il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In totale, 23 associazioni su 47 sono state escluse per non aver dimostrato un interesse concreto e attuale nella promozione di azioni risarcitorie. Tra le associazioni escluse figurava anche Legambiente, decisione che ha suscitato discussioni. Tuttavia, il giudice ha confermato la legittimità della domanda presentata da alcune associazioni, tra cui Wwf, Lav e Lndc Animal Protection. Il legale di queste associazioni ha espresso soddisfazione per la decisione. La difesa dell'imputato, accusato di uccisione di animali con l'aggravante della crudeltà, aveva contestato la legittimità delle costituzioni delle parti civili. L'iter del processo è stato rallentato da intoppi burocratici, suscitando preoccupazione tra gli animalisti. Il processo si è fermato nuovamente, con il rischio di prescrizione. Tuttavia, le associazioni hanno dichiarato che la loro richiesta di giustizia non si ferma.

Il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena ha registrato un importante sviluppo durante l'udienza del 5 giugno presso il Tribunale di Avezzano. Il giudice ha respinto la metà delle parti civili, tra cui il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

In totale, 23 associazioni su 47 sono state escluse per non aver dimostrato un interesse concreto e attuale nella promozione di azioni risarcitorie. Tra le associazioni escluse figurava anche Legambiente, decisione che ha suscitato discussioni.

Tuttavia, il giudice ha confermato la legittimità della domanda presentata da alcune associazioni, tra cui Wwf, Lav e Lndc Animal Protection. Il legale di queste associazioni ha espresso soddisfazione per la decisione. La difesa dell'imputato, accusato di uccisione di animali con l'aggravante della crudeltà, aveva contestato la legittimità delle costituzioni delle parti civili. L'iter del processo è stato rallentato da intoppi burocratici, suscitando preoccupazione tra gli animalisti.

Il processo si è fermato nuovamente, con il rischio di prescrizione. Tuttavia, le associazioni hanno dichiarato che la loro richiesta di giustizia non si ferma





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