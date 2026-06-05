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Processo per omicidio colposo: delusa i parenti di Vasco Rossi

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Processo per omicidio colposo: delusa i parenti di Vasco Rossi
Vasco RossiOmicidio ColposoProcesso
📆6/5/2026 4:16 PM
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Il giudice istruttore di Roma ha deciso di rinviare a giudizio il radiologo Gianfranco Gualdi e il suo team

Il giudice istruttore di Roma ha deciso di rinviare a giudizio il radiologo Gianfranco Gualdi e il suo team, composta dalla dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e dal cardiologo Guido Laudani, perché sospettati di aver commesso omicidio colposo a seguito di presunti errori nella gestione clinica di Vasco Rossi , un giornalista scomparso nel luglio 2023.

La decisione segna un punto fermo nell'inchiesta e accoglie la richiesta di approfondimento processuale sulle modalità di trattamento del paziente. Il processo si terrà il 12 gennaio e sarà l'occasione per chiarire eventuali responsabilità nella tragicissima vicenda che ha portato alla morte di Vasco

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Vasco Rossi Omicidio Colposo Processo

 

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