Processo Pinna-Ragnedda: il dettaglio della morte e le difese in Corte d'Assise

La Corte d'Assise di Sassari giudica Emanuele Ragnedda per l'omicidio di Cinzia Pinna a Castelsardo. Scagionati ex compagna e manutentore. Dettagli sulla morte e sulle difese.

La Corte d'Assise di Sassari ha iniziato il processo contro Emanuele Ragnedda, l'imprenditore accusato di aver ucciso Cinzia Pinna, una donna di 33 anni originaria di Castelsardo. Il delitto è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2025 presso la tenuta vitivinicola di Conca Entosa, nel territorio di Gallura.

Dettagli macabri dell'omicidio e ritrovamento

Cinzia Pinna è stata colpita tre volte alla faccia con una pistola e il suo corpo è stato successivamente occultato sotto un albero nella proprietà. Il cadavere, privo di vestiti nella parte inferiore e in uno stato avanzato di decomposizione, è stato individuato solo 12 giorni dopo la scomparsa. Le indagini preliminari, condotte dalla procuratrice di Tempio Pausania Noemi Mancini, hanno evidenziato come la vittima fosse stata trasportata nel luogo del ritrovamento.

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Nell'abitazione della tenuta, i carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue che l'accusato avrebbe tentato di ripulire. La scena del crimine ha rivelato dettagli drammatici, confermando la violenza estrema dell'atto e il tentativo successivo di nascondere le prove del femminicidio che ha profondamente scosso la comunità locale e la regione.

Assoluzione degli altri indagati e ruolo del manutentore

Le indagini del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Cagliari hanno portato all'assoluzione di altri due personaggi chiave menzionati inizialmente. Ragnedda aveva cercato di incolpare la sua ex compagna e un manutentore, Franco Franciosi, sostenendo che questi avessero collaborato all'occultamento del corpo.

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Tuttavia, i sopralluoghi dei carabinieri del Ris non hanno trovato alcuna prova fisica che collegasse la ex compagna o il manutentore alla scena del crimine. Di conseguenza, entrambi sono stati scagionati da ogni accusa. La mancata individuazione di loro tracce materiali ha isolato il processo esclusivamente nei confronti di Emanuele Ragnedda come principale responsabile delle azioni mortali.

Tesi della difesa: legittima difesa e consulenza tecnica

La difesa di Emanuele Ragnedda sta avanzando la tesi secondo cui l'imprenditore ha agito in risposta a un'aggressione subita da Cinzia Pinna poco prima degli spari. Gli avvocati Nicoletta e Maurizio Mani, che assistono l'imputato, sostengono che l'omicidio sia stato un atto di difesa personale provocato dalla vittima.

A supporto di questa linea difensiva, gli legali hanno acquisito i primi risultati di una consulenza tecnica svolta dagli specialisti Dario Radaelli ed Ernesto D'Aloja. Secondo la difesa, queste perizie potrebbero confermare la versione di Ragnedda, fornendo elementi scientifici a sostegno della narrazione dell'aggressione subita. Tale strategia mira a giustificare l'uso della forza letale nel contesto del conflitto verificatosi.

Parte civile e prospettive future del giudizio

Franco Franciosi, pur essendo stato scagionato, si è costituito parte civile insieme ai familiari della vittima. I parenti di Cinzia Pinna sono rappresentati dagli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu, che perseguono il risarcimento dei danni morali e psicologici subiti. La costituzione di parti civili evidenzia la complessità delle relazioni sociali attorno al caso e la volontà di ottenere giustizia formale.

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Il processo rappresenta un momento cruciale per chiarire i fatti della notte di settembre 2025. L'attenzione rimane alta sulla valutazione delle perizie medico-legali e sulla coerenza delle testimonianze. La Corte d'Assise dovrà stabilire se la tesi della legittima difesa regga di fronte alle prove materiali raccolte dai carabinieri e dai procuratori durante le indagini iniziali.