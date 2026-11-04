Processo Sempio: Luigi Riganti, il GUP che deciderà sul rinvio a giudizio di Pavese

Luigi Riganti è il giudice dell'udienza preliminare per Andrea Sempio. Il GUP valuterà la richiesta della Procura di Pavia dopo le condanne precedenti e le nuove difese costituzionali.

Luigi Riganti ricopre ora il ruolo cruciale di giudice dell'udienza preliminare nel caso che riguarda Andrea Sempio. Questa nomina arriva nell'attesa della sua decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio depositata martedì dalla Procura di Pavia. Il magistrato dovrà valutare attentamente gli atti del fascicolo prima di stabilire se il procedimento possa procedere verso un processo penale definitivo.

Il profilo professionale del giudice Riganti

Luigi Riganti ha una carriera giudiziaria articolata che lo porta attraverso diverse città italiane prima di approdare a Pavia nel 2010. Ha lavorato come giudice ad Enna, Vercelli e San Benedetto del Tronto, accumulando esperienza in sezioni differenti. A Pavia è stato coordinatore della sezione penale e giudice del dibattimento sino a pochi anni fa. Recentemente è passato alla sezione GipNell'attesa di capire i tempi certi della sua decisione, è stato assegnato a lui questo compito delicato.

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Precedenti importanti nella carriera del GUP

Lo scorso febbraio Luigi Riganti ha condannato a dodici anni l'ex assessore Massimo Adriatici Pavese. Questo precedente è fondamentale per comprendere il contesto in cui opera il magistrato. Pavese, sessantaquattro anni, nato a Pavia, lavora dal 2010 nella sua città natale dopo esperienze in mezza Italia. La sentenza emessa da Riganti dimostra una linea rigorosa nella valutazione delle responsabilità amministrative e penali.

Le strategie difensive e le obiezioni legali

La difesa dello stesso Sempio ha sottolineato al gup serviranno diverse settimane per decidere, per via della mole di materiale raccolto dai pm guidati dal procuratore Napoleone. I legali dell'indagato hanno infatti già annunciato che chiederanno la sospensione del procedimento e solleveranno il caso alla Corte Costituzionale. L'avvocato Liborio Cataliotti ha definito un eventuale rinvio a giudizio di Andrea Sempio un mostro giuridico se avvenuto senza revisione del processo per lo stesso Stasi.

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Impatto concreto e prossimi passi processuali

I tempi perciò, con ogni probabilità, saranno lunghi a causa delle complesse implicazioni legali sollevate dalla difesa. L'udienza per l'istanza di revisione potrebbe essere fissata per i primi mesi del 2027. Questa prospettiva allunga notevolmente i tempi di attesa per tutte le parti coinvolte nel contenzioso. Le autorità giudiziarie devono bilanciare la necessità di giustizia con il rispetto delle procedure costituzionali indicate dagli avvocati.

Conseguenze per il sistema giudiziario locale

La decisione finale di Luigi Riganti avrà ripercussioni significative sull'opinione pubblica pavese e sulle istituzioni locali. Il caso tocca temi sensibili legati alla gestione politica e alle responsabilità dei funzionari pubblici. Ogni mossa successiva dipenderà dall'esito dell'udienza preliminare e dalle eventuali sentenze della Corte Costituzionale. La comunità attende con grande preoccupazione l'evolversi di questa vicenda giudiziaria complessa.