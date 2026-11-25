Processo alla Setta delle Bestioline nel Novarese. Accuse di abusi psicologici e sessuali decades sotto il controllo dell'erborista milanese, morto nel 2023.

Un nuovo capitolo si apre nel processo riguardante la Setta delle Bestioline, un gruppo controverso attivo nel Novarese, colto in un momento cruciale della sua storia giudiziaria. Le procure hanno illustrato dettagli sconvolgenti sulle dinamiche interne alla comunità, evidenziando un sistema di controllo durato decenni. Il focus è caduto sulla manipolazione psicologica e sulle violenze sessuali subite da donne e bambine reclutate a partire dagli anni Ottanta.

La struttura della manipolazione psicologica

Le procuratrici generali Silvia Baglivo e Barbara Badellino hanno delineato come il gruppo operasse con una rigida gerarchia spirituale volta ad annihilare l'individualità dei membri. Le vittime non si sottoponevano a tali pratiche per desiderio, ma credendo che fossero un passaggio obbligatorio per il loro cammino interiore. Questo meccanismo di sudditanza era alimentato da continui attacchi alla loro personalità, impedendo loro di esprimere un rifiuto o di dire no alle richieste dei leader.

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Il controllo estendeva la sua ombra su ogni aspetto della vita quotidiana, arrivando a limitare anche le più semplici attività di svago. Alcune vittime hanno riferito di non poter nemmeno guardare cartoni animati o programmi televisivi, in quanto considerati elementi di distrazione pericolosi per la purificazione dello spirito voluta dal gruppo. Questa censura mirava a isolare le vittime dal mondo esterno e a rafforzare la dipendenza dalla setta.

Il ruolo dell'erborista di Milano

Al centro di questa architettura di potere vi era la figura del "Dottore", un uomo carismatico che guidava il gruppo con mano ferrea. Egli era identificato con un erborista di Milano, una figura di riferimento per molte persone in cerca di alternative spirituali. Il "Dottore" è deceduto nel 2023 all'età di 79 anni, ma la sua eredità criminale è ancora oggetto di indagine e valutazione penale da parte della magistratura.

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Secondo l'impianto accusatorio, il "Dottore" ha mantenuto il controllo sul gruppo fin dagli anni Ottanta, richiamando nel Novarese donne giovani e giovanissime. In alcuni casi, il reclutamento coinvolgeva anche bambine, che venivano attratte nella comunità spesso attraverso connessioni familiari o sociali. La longevità del sistema ha permesso di consolidare pratiche abusive che si sono protratte per una quarantina di anni.

Casi specifici e la "pratica del palo"

Le testimonianze emerse in udienza hanno portato alla luce storie di grande sofferenza, inclusa quella di una bambina attirata nella psicosetta da una parente. La sua infanzia è stata segnata da abusi costanti durante il periodo della scuola media, con la vittima che riferiva di piangere spesso a causa del dolore fisico e psicologico continuo. La sua esperienza è emblematica del trauma inflitto a quelle che venivano definite le nuove generazioni del gruppo.

Il sistema di punizione interno era brutale e serviva a punire ogni segno di dissenso o di independent thinking. Un caso documentato riguarda una giovane membro che, dopo aver confidato i propri dubbi a sua madre e mostrato un interesse sentimentale verso un ragazzo esterno alla comunità, ha subito la cosiddetta "pratica del palo". Questa punizione era utilizzata per intimidire i membri e costringerli a una resa totale.

Contesto processuale e richieste di pena

La magistratura ha espresso forte dissenso verso la sentenza di primo grado celebrata a Novara nel 2025, che aveva visto 25 pronunce, tra cui molte assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione. L'unica condanna arrivata nel primo grado era di sei anni per una donna, legata a una presunta violenza sessuale di gruppo risalente al 2012. Le rappresentanze della pubblica accusa hanno sottolineato come molte vittime non abbiano trovato la forza di testimoniare pienamente a causa del trauma subito.

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Ora, per tre individui indicati tra i promotori attivi del sistema, le procure richiedono pene molto più severe, pari a diciotto anni di carcere ciascuno. Le indagini, che hanno portato all'intervento della polizia di Stato nel 2020, hanno dimostrato la complessità e la pervasività del controllo esercitato sul gruppo. Il processo continua a ricostruire la catena di comando e la responsabilità di ogni singolo attore nella struttura della Setta delle Bestioline.