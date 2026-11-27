Testimonianza emotiva di Kenia Cassia Vaca sul processo per la morte di Griselda Cassia Nunez. Dettagli sugli eventi di Marotta e le difese legali.

La Corte d'assise di Pesaro ha ascoltato yesterday una testimonianza straziante relativa alle tragiche vicende che hanno segnato la vita di Marotta. Kenia Cassia Vaca, figlia della vittima Griselda Cassia Nunez, ha descritto con profondo dolore i minuti finali della vita di sua madre, uccisa il 11 luglio 2025 nel cortile di una casa in via Sterpettine. L'evento funesto si è verificato durante una festa organizzata per celebrare la fine della scuola dell'infanzia della nipotina di cinque anni, trasformando un momento di gioia familiare in un incubo indimenticabile.

I dettagli dell'aggressione a Marotta

Il processo ha messo in luce i dettagli inquietanti dell'episodio che ha visto protagonista Sandrino Spingardi, un idraulico di 72 anni che era considerato dalla famiglia quasi come un padre. Kenia Cassia Vaca ha rivelato che la giornata era iniziata con normale allegria, con la famiglia impegnata a cantare e festeggiare. Tuttavia, la serenità è stata spezzata dal ritorno di Spingardi verso le 20:00, quando l'uomo apparve chiaramente ubriaco e aggressivo, disturbando l'atmosfera della festa con la sua presenza e il suo malumore.

Also read Scadenza 30 novembre rate definizioni agevolate cartelle

La situazione è degenerata rapidamente quando Spingardi ha tentato di dare uno schiaffo alla madre di uno degli amici di Kenia. Griselda Cassia Nunez è intervenuta immediatamente per allontanare l'uomo, ma le sue azioni hanno solo accresciuto la furia di Spingardi. L'aggressore è caduto a terra, non riuscendo a reggersi in piedi, e successivamente ha afferrato una cassa di acqua di plastica minacciando di colpire Griselda. I presenti hanno cercato di calmare le acque, ma Spingardi è ricaduto nuovamente, per poi alzarsi e dirigendosi verso la sua roulotte con minacce esplicite di vendetta.

La profezia e il tradimento della fiducia

Kenia Cassia Vaca ha raccontato di un forte presentimento che l'aveva assalita proprio in quel frangente, descrivendo un sogno premonitore in cui vedeva sua madre colpita. Spaventata, ha supplicato Griselda di entrare in casa per mettersi al sicuro. La vittima ha cercato di rassicurare la figlia, ma l'equilibrio precario è crollato definitivamente quando Spingardi è tornato indietro. L'uomo ha tentato di colpire Griselda con un pugno, ricevendo una spinta che lo ha fatto cadere per la terza volta. In quel momento, la famiglia ha cercato di proteggere la donna, ma l'attacco è stato immediato e letale.

Advertisement

Kenia ha descritto il momento esatto in cui Sandrino Spingardi ha estratto una pistola e ha sparato alla testa di sua madre. La giovane ha tentato di soccorrere la donna, ma in quel caos è diventata a sua volta bersaglio delle armi del killer. Spingardi ha sparato a Kenia al naso, colpendola gravemente. La giovane ha subito altri due colpi, ricevendo ferite all'addome e alle braccia. Il tiratore ha ordinato a Kenia di rientrare in casa, minacciando di ucciderla se non avesse obbedito, costringendola a chiamare un vicino per chiedere aiuto.

La sopravvivenza miracolosa della figlia

La sopravvivenza di Kenia Cassia Vaca è stata definita un miracolo dal medico legale Francesco Paolo Busardò. Le sue indagini hanno confermato che il proiettile è entrato attraverso il naso della giovane ed è uscito dall'orecchio, un percorso balistico eccezionale che il perito ha definito un caso unico degno di studio scientifico. Kenia è riuscita a sopravvivere nonostante le gravi ferite e l'enorme shock psicologico, testimoniando in aula con difficoltà dovute al pianto a dirotto che la travolgeva ogni volta che ripercorreva i dettagli della notte di sangue.

La testimonianza di Kenia è stata un momento di forte impatto emotivo per tutti coloro che hanno assistuto all'udienza, ricordando la gravità del lutto subito dalla famiglia. La figlia ha sottolineato come considerava Sandrino Spingardi una figura paterna, rendendo il tradimento e la violenza ancora più dolorosi. La sua voce si è interrotta più volte nel corso dell'esame, incapace di contenere il dolore per la perdita della madre e il trauma delle ferite riportate.

Difesa legale e richieste di non carcerazione

L'avvocato Michele Mariella, difensore di Sandrino Spingardi, ha cercato di smorzare le accuse di premeditazione durante la fase difensiva. Mariella ha sottolineato l'assenza di una perizia balistica conclusiva e ha ipotizzato che l'atto possa essere stato frutto di una colpa, data l'instabilità fisico-psichica dell'imputato. L'avvocato ha evidenziato le condizioni di salute di Spingardi, che soffre di protesi alle ginocchia e cataratte, sostenendo che non vi siano prove certe di un consumo di alcol durante i fatti.

Advertisement

Mariella ha annunciato che presenterà una richiesta di ricovero in una struttura protetta anziché il carcere, argomentando che le condizioni attuali di Spingardi non sarebbero compatibili con la detenzione ordinaria. Questa strategia difensiva mira a dimostrare la non pericolosità sociale dell'imputato in un contesto di cure specifiche, contrastando le accuse di malvagità premeditata. La difensore ha inoltre messo in luce come il processo stia rivittimizzando la famiglia attraverso le descrizioni dettagliate degli eventi.

Impatto emotivo e prospettive processuali

L'avvocato di parte civile Valentina Lo Bartolo ha espresso preoccupazione per il continuo trauma psicologico che l'iter giudiziario sta infliggendo alla famiglia della vittima. Lo Bartolo ha dichiarato che ripercorrere gli eventi significa rivivere il dramma ogni giorno, rendendo l'esperienza processuale estenuante per i familiari. Le parole della legale hanno sottolineato l'importanza di una giustizia che tenga conto non solo dell'esito penale, ma anche del benessere psicologico dei sopravvissuti.

Il processo continua a raccogliere testimonianze che cercano di delineare il quadro completo degli eventi che hanno portato alla morte di Griselda Cassia Nunez. Mentre la difesa lavora per attenuare la responsabilità penale basandosi su condizioni di salute precarie, la famiglia della vittima cerca una forma di giustizia che risponda alla profondità del dolore provvisto. Le udienze future chiariranno il destino di Sandrino Spingardi e il percorso di riparazione per Kenia Cassia Vaca.