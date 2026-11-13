Processo strage Monreale, il testimone Bova ritratta e indica non chi ha sparato

Nel processo per la strage di Monreale del 2025, il testimone Bova cambia versione, ammettendo di non aver visto chi ha sparato dopo aver incriminato Calvaruso.

Il dibattimento sul caso della strage di Monreale, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2025, ha registrato una svolta drammatica durante l'esame del testimone Bova. Quest'ultimo ha subito una completa ritrattazione delle sue precedenti dichiarazioni, ammettendo pubblicamente in aula di non aver visto chi ha sparato, dopo aver inizialmente indicato uno degli imputati come autore dei colpi.

La narrazione travagliata si è svolta davanti alla Corte d'assise presieduta da Angelo Pellino, che ha dovuto intervenire con fermezza per mantenere l'ordine. Bova ha iniziato il suo testimo-niario indicando Giuseppe Calvaruso, uno dei tre giovani del quartiere Zen di Palermo accusati, riconoscendolo espressamente nella fotografia numero 15 dell'album mostrato dai carabinieri.

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La Contraddittoria Dichiarazione Iniziale

In un primo momento, Bova ha descritto con vividezza le fiammate scorte al buio che scaturivano dalla canna dell'arma, affermando di aver visto Calvaruso come colui che ha sparato. Questa dichiarazione iniziale sembrava consolidare le accuse contro i tre giovani, tra cui l'altro imputato è stato indicato come incitatore all'uso delle armi.

Tuttavia, la versione del testimone ha iniziato a sgretolarsi rapidamente sotto l'incalzare delle domande serrate del pubblico ministero e dei legali della difesa. Bova è stato messo di fronte alle sue precedenti dichiarazioni rese a verbale nel luglio del 2025, dove aveva dichiarato agli inquirenti: "Non so dire da chi partissero i colpi".

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Ritrattazione E Incertezze In Aula

Di fronte a queste contestazioni, Bova ha rettificato la sua posizione, spiegando di essere scappato immediatamente dopo i primi boati della sparatoria. Ha infine ammesso di non poter confermare con certezza chi stesse impugnando la pistola in quei momenti drammatici, vanificando la sua iniziale identificazione visiva.

Il testimone ha inoltre rievocato la presenza di una BMW di grossa cilindrata e di una motocicletta con a bordo un uomo che indossava il casco, ipotizzando che gli spari potessero essere arrivati dai mezzi in movimento. Questa nuova interpretazione dei fatti introduce elementi di confusione riguardo alla dinamica degli eventi della notte del 26 aprile 2025.

Tensione E Applausi Nel Pubblico

L'udienza ha toccato momenti di forte tensione emotiva quando il pubblico, composto da familiari delle vittime Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo, ha iniziato ad applaudire spontaneamente la ritrattazione del testimone. Questo gesto ha provocato la durissima presa di posizione del presidente Angelo Pellino.

Angelo Pellino ha richiamato l'aula al rispetto del decoro della corte, minacciando l'allontanamento immediato e la seduta a porte chiuse in caso di nuovi disordini. La reazione irritata del giudice ha evidenziato la delicatezza del clima processuale in un caso che ha segnato profondamente la comunità palermitana.

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Prossimi Passi E Perizie Fondamentali

Il dibattimento proseguirà nelle prossime udienze con l'esame di altri testimoni oculari, fondamentali per fare piena luce sulle singole responsabilità. Le perizie balistiche svolgeranno un ruolo cruciale nel verificare la compatibilità tra le dichiarazioni dei testimoni e le prove fisiche rinvenute sulla scena del crimine.

La strage ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento di altri presenti a pochi passi dal Duomo. La ricerca della verità attraverso le testimonianze contraddittorie e le prove scientifiche rappresenta l'obiettivo principale del processo per restituire giustizia alle famiglie delle vittime e chiarire la dinamica di quella notte tragica.