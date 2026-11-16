Processo Venier: medico legale conferma cause morte Alessandro in aula a Udine

La medico legale Francesca Sinopoli illustra l'autopsia di Alessandro Venier, ucciso a Gemona del Friuli nel luglio 2025. Zolpidem e soffocamento le cause.

La Corte d'Assise di Udine ha ascoltato le conclusioni definitive dell'autopsia sulla morte di Alessandro Venier, il 35enne trucidato e dissanguato nella sua abitazione a Gemona del Friuli nel luglio 2025. La medico legale Francesca Sinopoli, consulente tecnica dell'accusa, ha illustrato dettagliatamente i risultati dell'esame autoptico che conducono al riscontro delle cause del decesso del giovane.

La ricostruzione scientifica della morte

Alessandro Venier è deceduto a causa di una combinazione letale di due eventi distinti, entrambi causati dai suoi aguzzini. La medico legale ha confermato che la vittima ha ingerito zolpidem, un potente farmaco sedativo, sciolto in una bevanda di limonata. Questo primo atto ha avuto l'effetto di deprimere drasticamente il sistema respiratorio dell'uomo, riducendo la sua capacità di reazione fisica e cosciente.

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Subito dopo l'effetto del sonnifero, la causa diretta della morte è stata il soffocamento. L'assassino ha utilizzato un oggetto morbido, molto probabilmente un cuscino, premendolo con forza sul naso e sulla bocca di Alessandro. Il farmaco aveva già reso la vittima incapace di opporre resistenza, rendendo l'atto letale quasi istantaneo e inarrestabile.

Il ruolo dello zolpidem e la forza fisica richiesta

Il tossicologo Riccardo Addobbati è intervenuto per chiarire il dosaggio delle sostanze rinvenute. Ha precisato che l'ingestione di zolpidem, da sola e al dosaggio trovato nel sangue di Venier, non sarebbe stata sufficiente a provocare il decesso. Per causare la morte esclusivamente per overdose, sarebbe stato necessario un quantitativo doppi rispetto a quello riscontrato nelle analisi ematiche.

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La presenza del farmaco ha quindi svolto un ruolo accessorio ma determinante, agendo come facilitatore dell'omicidio. La medico legale ha aggiunto che per le successive operazioni di dissociazione del corpo è stata necessaria una notevole forza fisica. I resti sono stati infine inseriti in un bidone contenente calce, dove sono stati rinvenuti dopo una settimana dalla scomparsa.

Le reazioni in aula delle imputate

La visualizzazione delle immagini del corpo esposto in aula ha provocato una reazione immediata da parte della compagna di Alessandro, Mailyn Castro Monsalvo. La donna, vedendo le prove fotografiche del delitto, si è sentita male e ha chiesto di lasciare l'aula, senza fare ritorno fino alla conclusione dell'udienza. Il suo ritiro è stato netto e definitivo.

Diversa è stata la condotta della madre della vittima, Antonella Elia, anch'essa coimputata nel processo per omicidio. Ella è rimasta in aula, asciugandosi le lacrime, mentre venivano esposti i dettagli più crudi della vicenda. La donna è stata identificata come l'autrice materiale delle mutilazioni del corpo post mortem, un atto che ha aggravato la gravità del reato e il dolore della famiglia.

Impatto emotivo e prossime fasi del processo

Le dichiarazioni tecniche della medico legale Francesca Sinopoli e del tossicologo Addobbati forniscono alla Corte un quadro scientifico inconfutabile sulle modalità esecutive del crimine. La conferma che lo zolpidem ha reso Alessandro Venier indifeso prima del soffocamento elimina ogni dubbio sulla premeditazione e sulla violenza della scena.

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Il processo continua con l'esame delle dinamiche che hanno portato alla decisione di occultare il corpo. La forza richiesta per smembrare il giovane e il suo smaltimento in un bidone con calce testimoniano la fredda pianificazione dei due imputati. La Corte valuterà ora come queste prove scientifiche incidano sulle responsabilità penali di Lorena Venier e Mailyn Castro Monsalvo.