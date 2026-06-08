Procreazione assistita: parte la raccolta firme per allargare l'accesso a donne single e coppie lesbiche

Iniziativa popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni per modificare la legge sulla Pma, attualmente riservata solo a coppie eterosessuali. Obiettivo: raccogliere 50.000 firme per una proposta di legge che estenda i diritti a tutte le donne.

Il dibattito sulla procreazione medicalmente assistita in Italia torna al centro dell'attenzione con una nuova iniziativa mirata a riformare la normativa vigente. L'obiettivo dichiarato è modificare i parametri stabiliti dalla legge attuale per estendere l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita anche alle donne single e alle coppie di donne, categorie al momento escluse.

Attualmente, la disciplina circoscrive l'accesso alle sole coppie eterosessuali, maggiorenni, coniugate o conviventi, un limite che i promotori considerano discriminatorio e lesivo di diritti fondamentali. Le conseguenze di questa restrizione sono molteplici: ogni anno numerose persone sono costrette a rinunciare al progetto genitoriale o a cercare soluzioni all'estero, con notevoli sacrifici economici e complessità burocratiche.

L'iniziativa, che prende le mosse da una spinta popolare, sarà formalizzata attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare, una procedura che richiede la raccolta di almeno cinquantamila firme certificate per essere depositata in Parlamento. Il Comitato promotore, guidato dall'Associazione Luca Coscioni insieme ad altre realtà associative diffuse sul territorio, ha fissato la conferenza stampa di presentazione per giovedì 11 giugno a Roma.

L'evento avrà il compito di illustrare nel dettaglio i contenuti del testo normativo, le motivazioni che spingono alla raccolta firme e il percorso istituzionale che si intende seguire nei confronti di Camera e Senato, tenendo conto anche dell'evoluzione giurisprudenziale costituzionale degli ultimi anni su temi attinenti. Tra gli ospiti previsti ci saranno Alia Guagni, ex calciatrice della Fiorentina che ha affrontato personalmente un percorso di procreazione medicalmente assistita, e Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni.

La mobilitazione nazionale durerà sei mesi, un lasso di tempo ritenuto necessario per raggiungere la soglia minima di sottoscrizioni e dare avvio a un dibattito parlamentare che possa colmare una lacuna ritenuta ormai insostenibile dal punto di vista etico, sociale e giuridico. La proposta mira a superare quella che viene definita una discriminazione che produce "dannose conseguenze giuridiche, economiche e sociali", e a garantire a tutte le persone, indipendentemente dallo stato civile o dall'orientamento sessuale, la possibilità di realizzare il desiderio di genitorialità attraverso gli strumenti della medicina riproduttiva.

Il testo che i promotori intendono presentare cercherà di bilanciare l'estensione dei diritti con le necessarie tutele, e la sua discussione in Parlamento potrebbe aprirsi in un contesto politico sensibile a temi di diritti civili. La conferenza dell'11 giugno segnerà quindi l'inizio ufficiale di una campagna che punta a raccogliere adesioni in tutta Italia, coinvolgendo cittadini, esperti e istituzioni, nella speranza che la spinta popolare possa tradursi in una legge più inclusiva e allineata agli standard europei in materia di riproduzione assistita





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