Sei medici rischiano il processo per morte di un migrante a Roma. La Procura accusa negligenza e omissioni. L'udienza preliminare fissata al 2027 per le indagini sui errori medici.

La Procura di Roma ha disposto l'invio a giudizio per sei medici accusati di omicidi colposi plurimi e lesioni personali colpose aggravate in relazione alla morte di un migrante avvenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. L'uomo, identificato come Khan, era deceduto in seguito a un'insufficienza cardiorespiratoria acuta mentre era in attesa di essere espulso dal territorio nazionale. L'accusa ipotizza che errori diagnostici, errori terapeutici e gravi omissioni nell'assistenza abbiano direttamente contribuito al decesso del paziente straniero.

Le dinamiche della morte e le indagini preliminari

Secondo la ricostruzione della procura, Khan era entrato nel centro otto giorni prima del decesso, momento in cui risultava già affetto da broncopolmonite diffusa e bilaterale. La sua condizione di salute si è aggravata significativamente a causa dell'assunzione di metadone in combinazione con diverse benzodiazepine, un dettaglio emerso chiaramente durante le indagini mediche e forensi condotte dalle autorità competenti.

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Le autorità giudiziarie hanno evidenziato come le condotte dei medici abbiano mostrato una marcata negligenza nella gestione della patologia respiratoria del detenuto. L'insufficienza cardiorespiratoria acuta, che ha portato al tragico epilogo, non è stata adeguatamente prevenuta o trattata tempestivamente, nonostante i sintomi evidenti della polmonite e le complicanze farmacologiche note al personale sanitario presente nel Cpr.

Reazioni delle associazioni e costituzione parte civile

Dalla scena politica e del terzo settore è giunto un forte appello rivolto al sindaco di Roma. Organizzazioni come Medici senza Frontiere e Oxfam Italia hanno chiesto che il Comune di Roma si costituisse parte civile nel processo. Le associazioni sostengono che i reati contestati siano in netto contrasto con i principi e i valori sanciti dallo Statuto di Roma Capitale, la cui essenza risulta profondamente compromessa dall'esistenza di strutture dove i diritti fondamentali vengono sistematicamente violati.

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Le associazioni hanno sottolineato come la dignità delle persone trattenute nei centri di detenzione sia costantemente messa a rischio da pratiche sanitarie inadeguate. La richiesta di costituzione parte civile mira a tutelare i principi costituzionali e statutari, affermando che il Comune deve assumere una posizione attiva per garantire che tali violazioni non rimangano impunite e che si provveda al risarcimento morale e materiale alle famiglie delle vittime.

Le ommissioni informatiche e il ruolo dei garanti

Un aspetto particolarmente grave emerso dalle indagini riguarda la totale mancanza di comunicazione sulle condizioni di salute del migrante e, successivamente, sulla sua morte. I garanti dei detenuti non sono stati informati né della gravità della situazione clinica di Khan, né del decesso avvenuto nel centro. Questa omissione ha impedito un controllo esterno indipendente sulla gestione sanitaria e ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle procedure interne del Cpr.

La mancata informativa ai garanti rappresenta una violazione procedurale che ha isolato il caso dal circuito di vigilanza ordinaria. Le autorità hanno rilevato che questa segretezza ha contribuito a ritardare l'intervento di verifica delle cause del decesso, lasciando spazio a interrogativi sulla possibile copertura di responsabilità o sulla volontà di nascondere la reale gravità delle negligenze mediche operate nel centro di permanenza.

Scadenze processuali e implicazioni future

L'udienza preliminare per i sei medici coinvolti nel procedimento è stata ufficialmente fissata per il 4 febbraio 2027. Questa data segna l'inizio del dibattimento vero e proprio, dove saranno esaminate le prove raccolte dalle forze dell'ordine e periti medici indipendenti. La lunghezza dei tempi processuali riflette la complessità del caso e la necessità di accertare con certezza il nesso di causalità tra le condotte mediche e il decesso.

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Il risultato del processo avrà implicazioni significative per le procedure sanitarie nei centri di detenzione italiani e per la responsabilità professionale del corpo medico. Se le accuse di omissioni e condotte negligenti saranno confermate, si aprirà un precedente giuridico che potrebbe portare a revisioni profonde degli standard assistenziali erogati ai migranti trattenuti nei Cpr, garantendo una maggiore tutela dei diritti umani e sanitari in tali strutture.