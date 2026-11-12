Procura Caltanissetta: De Gennaro sotto indagine per scomparsa agenda Borsellino

Il pool di Caltanissetta coordina perquisizioni a Gianni De Gennaro per il furto dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Dettagli su Contorno e occultamento prove.

L'indagine condotta dal pool della Procura di Caltanissetta sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino ha registrato un nuovo, significativo sviluppo operativo. Il coordinamento delle attività investigative è affidato al procuratore Salvatore De Luca, il quale ha incaricato formalmente i carabinieri del Reparto Operazioni Speciali (Ros) di notificare un decreto di perquisizione all'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Questo provvedimento legale è stato contemporaneamente presentato anche al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e ad altre tre persone coinvolte nelle verifiche.

Al momento, secondo quanto emerge dalle prime acquisizioni, le altre tre persone citate nel decreto non risultano formalmente indagate nel merito dei fatti principali. L'azione mira principalmente a recuperare documenti e elementi probatori relativi alla scomparsa degli atti della ultima indagine di Borsellino, rubati dagli archivi dei carabinieri durante l'attentato di via D'Amelio. L'obiettivo è chiarire le dinamiche precise del furto e l'eventuale copertura istituzionale successiva.

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Dettagli Operativi e Ruolo del Procuratore De Luca

Le motivazioni giuridiche e operative dietro questo provvedimento sono state dettagliate esplicitamente dal procuratore De Luca in un comunicato ufficiale pubblicato dall'autorità giudiziaria. La nota sottolinea come siano emersi comportamenti anomali da parte di Gianni De Gennaro già durante le fasi iniziali degli accertamenti. Il magistrato ha evidenziato una preoccupazione apparentemente ingiustificata manifestata dall'ex vertice di Polizia, sia per la presente indagine sulla scomparsa dell'agenda, sia per l'andamento del processo Depistaggio.

Il processo Depistaggio, attualmente in corso presso il Tribunale di Caltanissetta, aveva già visto parzialmente rendicontate alcune attività investigative a seguito delle perquisizioni disposte nel settembre 2023. Tali controlli avevano interessato i componenti della famiglia del defunto giudice La Barbera, creando un contesto di forte tensione e scrutinio pubblico. La Procura ritiene che questa dinamica abbia influenzato negativamente la condotta di alcuni soggetti chiave nell'inchiesta.

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Presunte Interferenze di Gianni De Gennaro e Collaboratori

I magistrati spiegano di aver raccolto molteplici elementi concreti dai quali è possibile desumere che Gianni De Gennaro, una volta avvertito di determinati dettagli inerenti alla presente indagine, si sia fattivamente adoperato per ostacolare il lavoro della giustizia. L'ipotesi dell'ufficio inquirente indica che l'ex capo della Polizia avrebbe agito avvalendosi dell'addetto alla sua tutela, Massimo Carnicelli, e di un altro suo strettissimo collaboratore, Francesco Pacetto.

Francesco Pacetto è già ispettore di Polizia in pensione e risulta presumibilmente in servizio al Dis (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) al momento dei fatti, sebbene vi siano ancora accertamenti in corso per verificare questo specifico aspetto. La condotta attribuita a De Gennaro e ai suoi collaboratori mirerebbe specificamente a impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni alla pubblica autorità. Contorno, figura centrale come collaboratore di giustizia, è stato identificato come un soggetto chiave per ricostruire la verità sui depistaggi.

Ulteriori elementi ipotizzano un'ulteriore condotta illecita messa in atto dallo stesso dottor De Gennaro. In questo secondo scenario, l'ex vertice avrebbe utilizzato la fedele collaboratrice Donatella Peruzzi, anch'essa in forza al Dis, per celare della documentazione sensibile. Tale documentazione sarebbe stata appositamente occultata all'indomani delle perquisizioni del settembre 2023, con l'intento di renderla inaccessibile agli investigatori.

Recupero Prove Distrutte e Prossimi Passi Processuali

La documentazione nascosta, solo in parte recuperata grazie all'intervento dei militari del Ros, risultava di cruciale importanza per le indagini. I reperti sono stati ritrovati perché, per una fortunata contingenza, erano stati accidentalmente rubati da ignoti nel corso dell'indagine precedente. Il materiale recuperato riguarda atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all'arresto di Salvatore Contorno nel 1989, un evento storico che ha segnato l'inizio del pentimento di molti collaboratori di giustizia.

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Il procuratore De Luca conclude la nota sottolineando che le azioni di occultamento sarebbero avvenute in relazione alla distruzione di altra documentazione considerata particolarmente delicata dagli stessi interessati. Questa distruzione avrebbe intaccato la capacità degli inquirenti di ricostruire un quadro completo delle responsabilità. La scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino rappresenta quindi non solo la perdita di un simbolo, ma di prove materiali essenziali per la giustizia.

I prossimi passi del pool di Caltanissetta vedranno l'analisi approfondita dei documenti sequestrati e la verifica della catena di comando che ha autorizzato le azioni di occultamento. Le autorità giudiziarie stanno collaborando strettamente con il Ros per isolare ogni possibile anello di congiunzione tra le figure politiche e i vertici di polizia. L'obiettivo finale rimane quello di garantire piena trasparenza sul destino degli atti di Borsellino e sulla veridicità delle versioni fornite durante il processo Depistaggio.

La situazione attuale indica una crescente complessità legale, con potenziali accuse che potrebbero allargarsi a nuovi soggetti istituzionali. La pubblicazione di nuovi dettagli da parte della Procura potrebbe innescare ulteriori reazioni nell'opinione pubblica e tra le famiglie delle vittime di mafia. L'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura rimane concentrato sul recupero della verità storica, spesso oscurata da decenni di depistaggi e omissioni.