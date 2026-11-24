Indagini su De Gennaro si estendono a Roma e Firenze. Verifica autenticità lettere e analisi hard disk. Minimo coinvolgimento del ministro Nordio nell'autonomia giudiziaria.

Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta subiscono ulteriori rallentamenti e complicazioni procedurali, mentre si consolida l'ipotesi che il fascicolo relativo al depistaggio e alla distruzione di documenti storici possa essere trasferito dagli uffici siciliani a Roma. Questa mossa, sostenuta dai legali delle persone indagate, rispecchierebbe la regola processuale che assegna la giurisdizione ai luoghi in cui i reati sono stati materialmente commessi, dato che le attività contestate agli ex vertici della Polizia e dei Carabinieri avvennero nella capitale durante gli anni delle stragi mafiose.

Cronologia eventi e ritardi processuali

Il procuratore capo Salvatore De Luca ha iniziato la sua giornata lavorativa nel Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, in un contesto particolarmente silenzioso a causa dello sciopero nazionale della categoria forense che ha svuotato i corridoi dell'edificio. L'atmosfera è gravata dallo shock recente per il suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, avvenuto dopo la pubblicazione di lettere che difendevano la sua innocenza dalle accuse di aver nascosto prove relative agli attentati degli anni Novanta.

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L'appuntamento cruciale con il Tribunale del Riesame, fissato originariamente per il primo dicembre, è stato ufficialmente cancellato su richiesta degli avvocati degli indagati. La decisione deriva dalla necessità di rinviare l'udienza che avrebbe dovuto pronunciarsi sulle misure cautelari richieste dalla procura e inizialmente respinte da un giudice competente, creando un vuoto normativo temporaneo che allunga i tempi dell'intero iter investigativo.

Documenti critici e analisi forensi

Al centro della ricerca della verità si pongono quattro lettere scritte da Gianni De Gennaro prima della sua morte, una delle quali indirizzata specificamente al procuratore Salvatore De Luca ed evacuata in una busta sigillata. Questi scritti, custoditi dalla Procura di Grosseto che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a seguito della scoperta del corpo nella tenuta in Maremma, contengono una dura autodifesa che la magistratura nissena aspira ad acquisire per la propria inchiesta.

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Prima di poter essere utilizzati nel merito della vicenda, i documenti devono essere sottoposti a un rigoroso esame calligrafico da parte degli specialisti del Ris, l'Ufficio Investigativo della Polizia di Stato, per verificarne l'autenticità e la datazione. Parallelamente, verrà effettuata un'autopsia approfondita sul corpo dell'ex capo della Polizia prevista per lunedì, un step preliminare indispensabile che permetterà di celebrare i funerali presumibilmente all'inizio della settimana successiva.

Estensione geografica delle indagini

Oltre al trasferimento verso Roma, che depotenzierebbe significativamente il lavoro della procura nissena, si sta attivando un fronte parallelo a Firenze dove la Procura distrettuale antimafia mantiene da anni un fascicolo aperto sulle stragi mafiose degli anni Novanta. Questo ufficio, che in passato aveva indagato anche figure politiche di alto livello come Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per presunti mandanti esterni, intende innestare nuove linee di indagine basate sulle rivelazioni emerse negli ultimi giorni.

La competizione tra i diversi uffici giudiziari, che si contendono la stessa documentazione storica, ha sollevato interrogativi sull'opportunità di un intervento esterno. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto pubblicamente per rassicurare gli uffici siciliani, sottolineando che l'autonomia e la sovranità della magistratura sono intoccabili e che non è mai stata presa in considerazione l'ipotesi di una ispezione, strumento usato spesso dal governo per inchieste controverse negli ultimi anni.

La stagione delle stragi mafiose continua a essere il focus di un'attenzione mediatica e giudiziaria senza precedenti, che si estende ben oltre i confini della Sicilia. Il caso dimostra come le indagini storiche siano complesse e frammentate, richiedendo una coordinazione delicata tra le varie procure coinvolte per non perdere la memoria documentale, rappresentata anche da un hard disk rinvenuto nella tenuta della Maremma, che potrebbe contenere elementi decisivi per chiarire le responsabilità legali e politiche.