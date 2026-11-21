Le inchieste della Procura di Caltanissetta su depistaggi stragi e dossieraggio si chiudono con prescrizioni. Analisi del bilancio 2024-2026.

Il quadro giudiziario emerso negli ultimi tre anni (2024-2026) nelle indagini della Procura di Caltanissetta è dominato da un bilancio segnato da numerose archiviazioni e prescrizioni. Sotto la guida del procuratore Salvatore De Luca, i principali fascicoli legati ai misteri delle stragi mafiose del 1992 e alle reti di dossieraggio siciliano hanno visto le accuse sgretolarsi di fronte ai giudici.

Il filo conduttore di questo triennio è rappresentato dalle stragi del 1992, dai depistaggi di Stato e dalle complesse reti investigative siciliane. Le conclusioni processuali hanno spesso favorito gli imputati, confermando una tendenza verso la chiusura definitiva dei casi più delicati senza condanne definitive, un fenomeno che sta ridefinendo la narrazione sulla giustizia antimafia negli ultimi anni.

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Prescrizione per i depistaggi via D'Amelio

La Corte di Cassazione ha dichiarato la prescrizione definitiva il 16 settembre per Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex funzionari della Polizia di Stato. Questi tre membri del gruppo investigativo Falcone-Borsellino erano accusati di aver costruito una falsa pista dopo l'attentato del 19 luglio 1992 che uccise Paolo Borsellino e i suoi agenti.

L'accusa sostenne che gli imputati, imbeccando il falso pentito Vincenzo Scarantino, avessero portato alla condanna all'ergastolo di sette persone poi rivelatesi innocenti. La questione era stata riaperta dopo le rivelazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza nel 2008, ma la Corte ha respinto la richiesta della Procura generale di applicare l'aggravante mafiosa.

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Archiviazione dossier Mafia e appalti

Il celebre rapporto investigativo del Ros dei Carabinieri del 1991, noto come Mafia e appalti, è stato archiviato il 3 ottobre scorso. Il Gip di Caltanissetta ha stabilito l'assenza di elementi probatori per attribuire responsabilità penali riguardo al presunto nesso tra questo dossier e le stragi che videro vittime Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Anche i fascicoli contro l'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, l'ex magistrato Gioacchino Natoli e il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti sono stati chiusi. Per Pignatone, Natoli e Screpanti è intervenuta la prescrizione per favoreggiamento aggravato alla mafia, mentre l'ipotesi di calunnia è stata archiviata per mancanza di dolo.

Reduzione accuse nel sistema Montante

L'inchiesta sul Sistema Montante, nata dal dossier Double Face del 2018, ha subito un forte ridimensionamento il 30 ottobre 2024. La Corte di Cassazione ha annullato l'accusa principale di associazione a delinquere contro Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria, definendo il fatto non sussistente.

Montante era accusato di aver creato una rete di spionaggio e corruzione per condizionare le nomine istituzionali in Sicilia. Sebbene la Corte abbia annullato diverse contestazioni di rivelazione di segreto d'ufficio e accesso abusivo a sistemi informatici, ha disposto un nuovo processo d'appello per rideterminare le pene sui reati residui.

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Indagine sulla fuga notizie Dna

Un nuovo filone d'inchiesta è stato avviato dalla Procura di Caltanissetta nell'aprile 2025, focalizzato sulla rivelazione di segreto d'ufficio. Al centro degli accertamenti c'è l'allora procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia Michele Prestipino.

Prestipino è accusato di aver condiviso informazioni riservate su indagini in corso con l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e con l'ex prefetto Francesco Gratteri. Questa indagine rappresenta l'ultimo tassello di un triennio caratterizzato da complesse vertenze legali e da un'attenta revisione delle prove già acquisite nei precedenti procedimenti.