Procura di Genova chiede 8 anni per ex amministratore Matteo Minna: sottratti 500mila euro a Calissano

Il PM Francesco Cardona Albini chiede la condanna per peculato e circonvenzione di incapace. Confisca di oltre un milione di euro per le somme sottratte all'attore Paolo Calissano.

La Procura di Genova ha concluso la fase dibattimentale chiedendo una condanna severa per l'ex amministratore di sostegno Matteo Minna. Il pubblico ministero imputa all'avvocato di aver approfittato della sua posizione di fiducia per depredare il patrimonio dell'attore Paolo Calissano. Sono richiesti sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, calcolati con l'applicazione dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato.

Dettagli della requisitoria e modalità criminose

Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha presentato la sua requisitoria davanti al Tribunale di Genova, presieduto dalla giudice Paola Faggioni. La tesi dell'accusa sostiene che Minna abbia sfruttato il suo ruolo di custode per prosciugare i conti correnti dei soggetti che aveva il dovere di tutelare. L'attore genovese Paolo Calissano è una delle vittime principali del presunto reato.

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Secondo le accuse, l'ex amministratore avrebbe sottratto oltre 500mila euro al patrimonio di Calissano. Le somme sono state prelevate in modo sistematico, riducendo l'attore sulle condizioni di indigenza economica. La dinamica dei fatti si è consolidata nel tempo, con interventi illeciti protratti per diversi anni. Le azioni compiute hanno danneggiato anche il patrimonio di altri tre assistiti sotto la cura di Minna.

Posizioni delle parti e interesse civile

Il fratello dell'attore, Roberto Calissano, ha dichiarato al tribunale le drammatiche conseguenze patrimoniali subite dal suo parente. Ha riferito che alla data del 31 dicembre 2021, quando è deceduto, Paolo Calissano disponeva di appena 5mila euro sul proprio conto bancario. La famiglia sostiene che il soggetto fosse stato ridotto sul lastrico dalle sottrazioni operate.

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Roberto Calissano ha definito la scomparsa del patrimonio come un fattore determinante nel momento finale della vita del fratello. Ha parlato di un evento che ricorda un para-suicidio, evidenziando il legame diretto tra la rovina economica e le condizioni di salute. La parte civile è stata costituita da Roberto Calissano, assistito dall'avvocata Santina Ierardi.

Le altre vittime del presunto reato sono rappresentate in sede processuale dai legali Ilaria Tulino e Michele Franzosi. I difensori di Matteo Minna, gli avvocati Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi, si oppongono alle accuse. Il pubblico ministero ha evidenziato un "modus operandi" ripetitivo utilizzato dall'imputato in ciascun episodio di gestione finanziaria illecita.

Conseguenze patrimoniali e calendario processuale

Nonostante la prescrizione sia intervenuta per diversi episodi di peculato risalenti al 2013, la Procura ha richiesto la confisca di oltre un milione di euro. Circa la metà di questa cifra patrimoniale riguarda specificamente le somme prelevate a danno di Paolo Calissano. Questa quantità economica è considerata cruciale per le future battaglie legali da affrontare in sede civile.

Le udienze processuali si sono svolte fino a questo momento a porte chiuse. Nelle prossime settimane, l'imputato Matteo Minna potrebbe presentare domanda per il passaggio all'aula pubblica. Il Tribunale ha già fissato la tabella di marcia per le fasi finali del procedimento.

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La procedura prevede che il 30 novembre si tengano le discussioni delle parti civili. Successivamente, il 14 dicembre prenderanno la parola le difese dell'imputato. La pronuncia della sentenza è fissata per l'11 gennaio, chiudendo il ciclo dibattimentale con l'emissione della decisione finale da parte della Corte.