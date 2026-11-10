Procura di Milano chiede l'archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala

La Procura di Milano chiede al giudice di archiviare il caso sul sindaco Giuseppe Sala e su altri indagati per presunte irregolarità edilizie.

La Procura di Milano ha chiesto a un giudice di archiviare il procedimento a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del promotore immobiliare Manfredi Catella, dell'architetto Stefano Boeri e di altre 13 persone indagate. Il caso riguarda presunte irregolarità nell'approvazione di progetti edilizi in città. La richiesta, datata 10 novembre, è stata riportata dall'agenzia Reuters.

L'indagine, che oltre a Sala e al fondatore di Coima SGR Catella ha coinvolto anche l'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, ipotizzava reati quali corruzione, abuso di influenza e false dichiarazioni. Sala e Boeri non sono stati indagati per corruzione, secondo quanto riferito nell'atto.

Also read Inchiesta urbanistica Milano: la procura chiede l'archiviazione per Sala, Boeri e Catella

Richiesta di archiviazione per la corruzione urbanistica

La Procura di Milano chiede l'archiviazione perché le prove raccolte non sosterrebbero una ragionevole prospettiva di condanna per nessuno dei 16 indagati. La richiesta è contenuta in un atto di 19 pagine esaminato da Reuters.

Nel documento, i pubblici ministeri milanesi sostengono che l'indagine non ha prodotto elementi sufficienti per dimostrare un accordo corruttivo. Il riferimento riguarda un rapporto di quid pro quo tra i benefici ricevuti e l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Advertisement

La decisione finale spetta ora a un giudice, che dovrà stabilire se accogliere la richiesta e chiudere il caso oppure disporre ulteriori indagini. Fino a quel momento il procedimento resta aperto.

Posizioni dei pubblici ministeri e della Cassazione

I pubblici ministeri di Milano richiamano una pronuncia della Corte di cassazione italiana, secondo cui conflitti di interesse, mancate ricusazioni da parte dei funzionari pubblici, legami professionali e d'affari tra funzionari e promotori immobiliari, e irregolarità nelle procedure urbanistiche non bastano, da soli, a provare una corruzione.

Secondo gli atti giudiziari, in precedenza la stessa Procura aveva sostenuto che le indagini sui più grandi progetti di riqualificazione della capitale finanziaria italiana avevano portato alla luce un sistema volto a facilitare il rilascio di permessi di costruzione illegittimi e a rendere possibili operazioni immobiliari altamente speculative.

Il quadro descritto dalla Procura differisce quindi dalla ricostruzione iniziale dell'accusa. Le stesse fonti giudiziarie precisano che il filone sulla corruzione è quello che ora viene archiviato, mentre altri profili restano aperti.

Advertisement

Effetti sull'edilizia milanese e prossimi passi

Il mercato immobiliare di Milano ha conosciuto un forte sviluppo a partire dal 2015, quando l'Expo universale ha trasformato la città in un polo di attrazione per sviluppatori e investitori italiani e stranieri, cambiando lo skyline urbano.

Le proteste dei residenti per l'aumento rapido dei grattacieli hanno innescato una serie di inchieste su presunti abusi nell'approvazione dei permessi di costruzione. Queste indagini hanno contribuito a fermare gran parte del settore edilizio cittadino.

Nonostante la richiesta di archiviazione per il filone sulla corruzione, diversi processi legati a presunte violazioni edilizie e urbanistiche sono ancora in corso. Altre indagini su possibili violazioni delle regole urbanistiche si trovano invece in una fase preliminare.