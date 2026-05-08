Procura di Pavia chiude l'indagine su Andrea Sempio: richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi

La Procura di Pavia ha concluso le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. L'inchiesta ha raccolto elementi che portano a una ricostruzione diversa del delitto, con Sempio come unico colpevole. Parallelamente, si valuta una revisione del processo per Alberto Stasi, condannato nel 2015 per lo stesso omicidio.

La Procura di Pavia ha concluso le indagini su Andrea Sempio , accusato dell'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi di Chiara Poggi. L'inchiesta, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano e supportata da numerose consulenze, ha raccolto una serie di elementi che hanno portato i magistrati a chiedere il processo per l'indagato.

Secondo l'accusa, Chiara Poggi è stata uccisa per aver rifiutato un approccio sessuale da parte di Sempio. L'indagine ha ricostruito un'aggressione prolungata, avvenuta in più fasi e dopo una colluttazione, durante la quale la vittima avrebbe tentato di difendersi. Parallelamente, la Procura pavese ha inviato gli atti alla Procura Generale di Milano, che dovrà valutare una possibile richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, condannato nel 2015 a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi.

La Procura pavese sostiene che sulla scena del crimine era presente solo Andrea Sempio e non il fidanzato della vittima. Tra gli elementi a carico di Sempio, ci sono migliaia di pagine di atti e un'informativa dei carabinieri che include un'intercettazione del 14 aprile 2025, considerata dagli investigatori come l'apice delle prove contro di lui. In questa intercettazione, Sempio parla da solo in auto, facendo riferimento a video intimi di Chiara e Alberto, custoditi su una pendrive poi cancellata.

Le sue parole sono interpretate dagli investigatori come una quasi confessione, poiché Sempio non avrebbe potuto sapere dell'esistenza di questi video se non li avesse visti. Già nel 2017, durante un'intercettazione, Sempio aveva fatto riferimento a video intimi della coppia, sostenendo che si erano filmati dopo aver visto filmati porno.

Inoltre, ci sono tre telefonate del 7 e 8 agosto fatte da Sempio in casa Poggi, in cui ammette di aver cercato di parlare con Chiara, che però lo ha ignorato. Tra gli altri elementi a carico di Sempio, ci sono tracce biologiche rinvenute sulle unghie di Chiara, compatibili con la linea genetica maschile della famiglia di Sempio, e un'impronta palmare rinvenuta sul muro delle scale che portano alla cantina della villetta di via Pascoli, dove fu trovato il cadavere di Chiara.

Secondo l'accusa, questa impronta è attribuibile a Sempio in 15 minuzie. I magistrati ipotizzano che Sempio, dopo aver gettato il corpo della vittima lungo le scale e averla colpita ancora 4/5 volte, si sia sporto dalle scale per controllare il corpo, poggiandosi al muro. A supporto di questa ipotesi, c'è anche una traccia di un tacco di scarpa intriso di sangue, in corrispondenza dell'impronta palmare, compatibile con le misurazioni relative a Sempio





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