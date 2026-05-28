Procura di Pavia integra le indagini su Andrea Sempio e ordina perizia psichiatrica

La Procura di Pavia ha disposto un'integrazione delle indagini e nominato il prof. Roberto Catanesi per effettuare una perizia psichiatrica su Andrea Sempio, imputato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, al fine di valutare eventuali patologie mentali che possano influenzare la responsabilità penale.

La Procura di Pavia ha disposto, nella giornata di oggi, un'integrazione delle indagini penali a carico di Andrea Sempio , 38 anni, imputato per l' omicidio aggravato di Chiara Poggi .

Dopo aver ricevuto dalla difesa numerose consulenze tecniche, il procuratore Fabio Napoleone ha ritenuto necessario approfondire gli aspetti psichiatrici del caso, nominando il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, come consulente tecnico d'ufficio. L'incarico di Catanesi consiste nella redazione di una perizia che valuti se l'indagato presenta condizioni patologiche idonee a compromettere la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, nonché l'eventuale presenza di disturbi che possano influire sul giudizio di imputabilità o sulla pericolosità sociale.

Il documento, una volta completato, sarà inserito nel fascicolo investigativo e servirà a garantire che il procedimento giudiziario si basi su una valutazione scientifica completa e oggettiva. La Nota del pubblico ministero, firmata dal procuratore Napoleone, sottolinea che le indagini preliminari risultano pendenti con scadenza fissata al 28 settembre 2026.

In tale contesto, è stato disposto che i consulenti tecnici del pubblico ministero, già nominati in precedenza, rivedano le perizie presentate dalla difesa e formulino controdeduzioni, verificando la solidità metodologica e la attendibilità delle fonti scientifiche citate. L'obiettivo è quello di confrontare le valutazioni difensive con quelle del pubblico ministero, al fine di accertare con la massima precisione se esistano elementi psicopatologici che abbiano influito sulla responsabilità penale di Sempio.

Il compendio documentale relativo al caso verrà consegnato al professor Catanesi, il quale dovrà formulare quesiti specifici e produrre una relazione dettagliata sui seguenti punti: presenza di disturbi mentali di rilevanza significativa, possibile influenza di tali disturbi sulla commissione del delitto, e valutazione della pericolosità sociale dell'indagato. Il provvedimento di integrazione delle indagini non implica, per ora, l'avvio di un processo; al contrario, la Procura ha voluto assicurare che tutti gli elementi probatori, sia di natura forense che psichiatra, siano raccolti e analizzati con la massima rigore scientifico.

Tale decisione arriva in un momento di forte attenzione mediatica, poiché il caso ha suscitato un ampio dibattito pubblico sulla responsabilità penale di soggetti con possibili patologie mentali. La perizia richiama, inoltre, la prassi consolidata in materia di imputabilità, che prevede la valutazione della capacità di intendere e volere al tempo del fatto, nonché la considerazione di eventuali condizioni di pericolosità verso la collettività.

La Procura di Pavia, confermando la sua attenzione verso l'esattezza delle indagini, ha così illustrato un percorso investigativo che, pur prolungandosi nel tempo, punta a garantire un processo equo e basato su evidenze scientifiche solide





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