Procura di Roma chiede autorizzazione per acquisire chat tra Caroccia e Delmastro

La Procura di Roma ha inviato alla Camera la richiesta di autorizzazione per acquisire le conversazioni tra il prestanome Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La richiesta riguarda le chat avvenute tra i due e potrebbe essere utile per le indagini sul riciclaggio del clan Senese. L'avvocato di Caroccia ha dichiarato che nelle chat non ci sono riferimenti ad attività illecite o al riciclaggio, mentre la deputata Elisabetta Piccolotti ha chiesto che l'autorizzazione venga concessa per fare chiarezza sulla vicenda. Il deputato Angelo Bonelli ha inoltre criticato la possibile opposizione della maggioranza alla richiesta della Procura, invitando Delmastro a consentire l'acquisizione delle chat per aiutare i magistrati nell'accertamento dei fatti.

La Procura di Roma ha richiesto l'autorizzazione per acquisire le conversazioni tra il prestanome Mauro Caroccia , condannato per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro .

La richiesta, inviata alla giunta per le autorizzazioni della Camera, riguarda le chat avvenute tra i due e potrebbe essere utile per le indagini sul riciclaggio del clan Senese. L'avvocato di Caroccia, Fabrizio Gallo, ha dichiarato che nelle chat non ci sono riferimenti ad attività illecite o al riciclaggio, mentre la deputata Elisabetta Piccolotti ha chiesto che l'autorizzazione venga concessa per fare chiarezza sulla vicenda.

Il deputato Angelo Bonelli ha inoltre criticato la possibile opposizione della maggioranza alla richiesta della Procura, invitando Delmastro a consentire l'acquisizione delle chat per aiutare i magistrati nell'accertamento dei fatti





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