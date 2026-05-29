Procura federale svizzera indaga su attacco terroristico aWinterthur

La procura federale svizzera ha assunto il controllo delle indagini sull'attacco con coltello alla stazione di Winterthur, treatandolo come sospetto terrorismo jihadista dopo che tre uomini sono stati feriti. L'aggressore, un 31enne svizzero-turco già noto alla polizia per propaganda jihadista, è stato arrestato. Le autorità confermano la preoccupazione per la minaccia terroristica in Svizzera.

La procura federale svizzera ha assunto il controllo delle indagini sull'attacco con coltello avvenuto giovedì scorso alla stazione ferroviaria di Winterthur, treats il caso come sospetto terrorismo, come dichiarato dall'Ufficio del Procuratore Generale (OAG).

Il procuratore federale ha aperto un procedimento penale contro il presunto aggressore, accusandolo di tentato omicidio multiplo e di partecipazione o sostegno a un'organizzazione terroristica. L'episodio ha visto tre uomini svizzeri rimanere feriti: uno accoltellato alla gamba, un secondo al collo e un terzo alla coscia, tutti trasportati in ospedale, con il terzo che ha necessitato di un intervento chirurgico d'urgenza.

L'autore dell'attacco, un uomo di 31 anni con doppia cittadinanza svizzero-turca, è stato arrestato dalla polizia pochi minuti dopo la prima chiamata di emergenza, direttamente alla stazione. Le autorità stanno ora approfondendo il movente, analizzando minuziosamente il passato e il background del sospetto. Già nel 2015 il soggetto era stato segnalato alle forze dell'ordine per diffusione di propaganda del gruppo estremista Stato Islamico, come confermato dalla polizia.

In aggiunta, il quotidiano svizzero Blick ha riportato l'esistenza di un video che ritrae un uomo uscire dall'atrio della stazione gridando 'Allahu Akbar', frase araba che significa 'Dio è il più grande'. Reuters non ha potuto verificare autonomamente l'autenticità del filmato. Il procuratore federale ha sottolineato che l'incidente evidenzia come la minaccia del terrorismo a matrice jihadista rimanga una preoccupazione attuale e seria per la Svizzera, nonostante il paese sia tradizionalmente considerato a basso rischio in materia di sicurezza interna.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali connessioni con reti terroristiche internazionali e per raccogliere prove a sostegno dell'accusa. Parallelamente, le autorità locali e nazionali stanno valutando eventuali misure di sicurezza aggiuntive per i nodi di trasporto pubblico, punti potenzialmente vulnerabili. L'evento ha scosso la comunità di Winterthur, città di circa 120.000 abitanti situata nel cantone di Zurigo, accustomed a livelli di criminalità violenta contenuti.

I media svizzeri hanno dato ampio risalto al fatto, dibattendo sull'integrazione e sul monitoraggio degli estremisti nel paese. L'OAG ha ribadito la massima priorità assegnata al caso, anche in considerazione del precedente del 2015 che coinvolgeva il sospetto. La procura federale mantiene il coordinamento con i servizi di intelligence e con le autorità cantonali per ricostruire l'intera catena degli eventi, dalla preparazione all'esecuzione dell'attacco.

I feriti, tutti di nazionalità svizzera, sono stati dimessi gradualmente dall'ospedale dopo le cure necessarie, con uno di loro che ha subito un intervento chirurgico complesso a causa della gravità della ferita al collo. Le autorità hanno anche avviato verifiche sul possesso legale di armi da parte del sospetto, considerando la facilità con cui ha ottenuto un coltello. Intanto, la società ferroviaria federale (SBB) ha aumentato la sorveglianza nelle stazioni principali, sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali su cambiamenti operativi.

L'attacco avviene in un contesto europeo di crescente preoccupazione per attacchi 'lone wolf' ispirati da ideologie estremiste, anche se la Svizzera era riuscita a evitare incidenti simili per diversi anni. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, dato che il paese ospita numerose organizzazioni internazionali e una popolazione immigrata significativa. La procura federale continuerà ad aggiornare l'opinione pubblica non appena disponibili nuovi elementi, nel rispetto delle indagini in corso





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