Procura Garlasco chiede processo per Sempio, morte Chiara Poggi

La Procura di Pavia chiede il rinvio a giudizio per Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Vengono richieste le aggravanti di crudeltà e motivi abbietti.

La Procura di Pavia ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio per Luca Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. L'atto ufficiale illustra nel dettaglio la dinamica violenta che ha portato alla morte della giovane, sottolineando la ripetitività degli attacchi subiti dalla vittima. La decisione dovrà essere ora esaminata da un Giudice dell'Audienza Preliminare (GUP) in sede di udienza preliminare, che valuterà la fondatezza delle accuse.

Dettagli sulla dinamica dell'omicidio

Secondo le indagini della Polizia Giudiziaria e le ricostruzioni dei PM, l'episodio ha avuto inizio con una colluttazione iniziale tra i due soggetti. Sempio avrebbe colpito ripetutamente Chiara Poggi utilizzando un corpo contundente, colpendola dapprima nella regione frontale sinistra e poi nello zigomatico destro. Questi primi violenti proiettili provocarono la caduta a terra della vittima, lasciandola momentaneamente indifesa.

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Subito dopo il primo impatto, l'indagato avrebbe trascinato il corpo di Chiara Poggi verso la porta di accesso alla cantina della abitazione. Durante questa fase di movimento, la giovane provò a reagire mettendosi a quattro zampe. Questa tentata resistenza scatenò una nuova raffica di aggressioni, con almeno tre o quattro colpi inferti nella regione parieto-temporale sinistra e nella regione parietale posteriore, lungo la linea mediana.

Altri colpi furono diretti nella regione parietale sinistra paramediana, causando la perdita di conoscenza di Chiara Poggi. Nonostante la vittima fosse già incosciente, Sempio continuò l'azione violenta, spingendo il corpo della giovane facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina. Lì, compì ulteriori attacchi, colpendo la vittima almeno quattro o cinque volte nella regione parieto-occipitale sinistra.

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Aggravanti di crudeltà e motivi abbietti

I magistrati di Pavia richiedono l'applicazione dell'aggravante della crudeltà. Tale richiesta si basa sull'efferatezza dell'azione omicidiaria, caratterizzata dal numero elevato e dall'entità delle ferite inferte. Le perizie mediche hanno evidenziato almeno dodici lesioni localizzate sul cranio e sul volto di Chiara Poggi, confermando la sistematicità degli attacchi subiti.

Viene inoltre chiesta l'aggravante dei motivi abbietti. Secondo la Procura, tale circostanza è riconducibile all'odio nutrito dall'imputato verso la vittima. Questo sentimento negativo sarebbe nato a seguito del rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale proposto da Sempio. La vendetta per il rifiuto ricevuto avrebbe dunque motivato la violenza estrema.

Le gravi lesioni cranio-encefaliche riportate da Chiara Poggi durante questi attacchi finali hanno causato il decesso della giovane. La prosecuzione della violenza anche dopo la perdita di coscienza è indicata come elemento chiave per qualificare la gravità del reato e la pericolosità sociale dell'indagato Luca Sempio.

Procedura giudiziaria e prossimi passi

La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta una fase cruciale nel processo penale. Il GUP dovrà ora stabilire se esistano i presupposti per inviare il caso al Tribunale del Giudizio. Questa valutazione avverrà dopo la fissazione formale dell'udienza preliminare, momento in cui verranno esaminati gli atti e le testimonianze raccolti durante le indagini preliminari.

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La decisione del Giudice sull'udienza preliminare determinerà l'iter successivo dell'inchiesta. In caso di esito positivo, il processo si svolgerà in Corte d'Assise, considerato la natura del reato. L'attenzione sarà rivolta alla ricostruzione accurata della dinamica e alla valutazione delle prove mediche e testimoniali presentate dalle parti.