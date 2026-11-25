Il Procuratore Salvatore De Luca riaccenta le accuse su Gianni De Gennaro riguardo l'agenda rossa di Borsellino. Il ruolo chiave del Questore Andrea Grassi emerge nelle indagini sui depistaggi.

La dinamica delle indagini sui depistaggi legati alla strage di via D'Amelio subisce una nuova e decisiva svolta. Il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca, ha inserito le sue dichiarazioni tra le più significative del procedimento. La sua mossa mira a spostare i sospetti sull'ex capo della polizia, Gianni De Gennaro, e sulla sua ex segretaria, Donatella Peruzzi. Al centro del fuoco incrociato rimane la scomparsa dell' agenda rossa, il prezioso diario su cui Paolo Borsellino annotava i pensieri più riservati prima dell'attentato del 19 luglio 1992.

Il Ruolo Chiave del Questore Grassi

Al centro di questa nuova ricostruzione giurisprudenziale si trova una figura apparentemente marginale ma cronologicamente cruciale. Si tratta del Questore Andrea Grassi, ora a Caserta, ma con uno sguardo rivolto verso la Sicilia. I giornalisti locali riportano che Grassi, 60 anni, sia in procinto di assumere la carica di questore di Palermo. Questa nomina sarebbe un riconoscimento ministeriale per la sua lunga e distinta carriera nella Polizia di Stato, sebbene l'ufficialità manchi ancora ad oggi.

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La posizione di Grassi è stata rinforzata simbolicamente poco tempo fa. Il 12 novembre, infatti, gli è stato consegnato il titolo di commendatore. Questo evento coincide temporalmente con le mosse legali del procuratore De Luca. Le parole e le testimonianze di Grassi sono diventate il perno attorno al quale ruotano le accuse contro lo ex capo della polizia, Gianni De Gennaro.

Dal Fotografo Lannino ai Nuovi Sospetti

La catena probatoria si snoda attraverso scoperte archivistiche risalenti al passato recente. Tutto era iniziato con le immagini fotografiche scattate dal giornalista Franco Lannino. Queste foto, rinvenute nel 2005 dall'inchiesta di Antimafia Duemila, mostravano il capitano dei Carabinieri del Gruppo Palermo 1, Giovanni Arcangioli. Egli appariva mentre si allontanava dalle auto in fiamme sulla scena del crimine con la valigetta dell'assassinio magistrato.

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Giovanni Arcangioli era stato inizialmente indagato per questo movimento sospetto. Tuttavia, fu poi prosciolto. Le indagini hanno stabilito che aveva aperto esclusivamente il comparto inferiore della valigetta, quello privo dell'agenda rossa. Di conseguenza, non poteva sapere nulla della scomparsa del diario. Ora, il Procuratore De Luca ripropone questa linea difensiva per isolare l'ex capo della polizia.

La Testimonianza di Andrea Grassi del 1992

La nuova pressione giudiziaria riapre un interrogativo fondamentale: chi era presente e cosa sapeva? Il 19 luglio 1992, Andrea Grassi aveva 26 anni. All'epoca, prestava servizio nella squadra mobile di Palermo sotto il comando di Arnaldo La Barbera. Dopo il boato, Grassi accorse immediatamente sulla scena di via D'Amelio.

La sera stessa, si recò presso la Procura insieme ad altri magistrati per ispezionare l'ufficio di Paolo Borsellino. Nel suo racconto storico, l'agenda rossa non risultava essere presente in quell'occasione. Questa assenza iniziale è stata un elemento costante nelle versioni ufficiali per decenni. Ora, viene reinterpretata alla luce delle nuove richieste di misura cautelare.

Interrogatori e Dibattito al Tribunale del Riesame

La scoperta delle immagini del 2005 ha inevitabilmente portato a nuovi interrogatori. Anche Andrea Grassi è stato convocato per chiarire i suoi movimenti e le sue conoscenze. Una testimonianza dettagliata risale al 17 maggio 2006. In quell'occasione, Grassi si trovava di fronte ai colleghi della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta.

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Al momento dei fatti, Grassi era un dirigente della polizia scientifica del Lazio, Umbria e Abruzzo. Ma il 19 luglio 1992, era di fatto aggregato alla sezione Omicidi di Palermo. Coadiuvava il dirigente Salvatore La Barbera, già sovraccarico per le indagini sulla strage di Capaci. Questi dettagli biografici confermano la sua vicinanza cronistica agli eventi critici.

Responsabilità di De Gennaro e Prospettive Future

La richiesta di arresto contro Gianni De Gennaro, 78 anni, è stata respinta dalla giudice Giulia Zappalà. La responsabilità penale dell'ex capo della polizia rimane quindi da dimostrare in modo inequivocabile. La questione sarà esaminata nuovamente nei prossimi giorni dinanzi al Tribunale del Riesame. È una fase delicata per l'iter giudiziario.

Restano aperte diverse ipotesi storiche su chi abbia sottratto il documento. Una possibilità vede Arnaldo La Barbera trattenere la borsa per quattro mesi fino al novembre 1992. La Barbera negò l'esistenza dell'agenda alla figlia del giudice, Lucia Borsellino. Tuttavia, nulla esclude che il furto sia avvenuto prima che la valigetta raggiungesse i suoi uffici.

Se si dimostrasse che l'agenda fu rubata direttamente in via D'Amelio, le accuse contro Gianni De Gennaro perderebbero terreno. Questa eventualità smonterebbe la teoria dei depistaggi interni alla polizia. La storia dell'agenda rossa continua a intrecciarsi con le carriere attuali dei protagonisti. Il ruolo di Andrea Grassi emerge come nodo cruciale per la verità storica.