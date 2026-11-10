Procuratore Generale Malesia Contestata Grazia Najib Razak Alta Corte

Il Procuratore Generale Mohd Dusuki Mokhtar chiede all'Alta Corte di Malesia di riconsiderare la grazia reale per l'ex primo ministro Najib Razak nel caso 1MDB.

Il Procuratore Generale della Malesia, Mohd Dusuki Mokhtar, ha depositato un formale ricorso presso l'Alta Corte di Kuala Lumpur per richiedere la revisione di un'ordinanza che autorizzava l'ex primo ministro Najib Razak a scontare il residuo della sua pena detentiva agli arresti domiciliari. Questa mossa legale, segnalata martedì dall'agenzia di stampa statale Bernama, interrompe temporaneamente il trasferimento previsto di Najib fuori dalle carceri, sollevando complesse questioni interpretative sull'applicazione della grazia reale.

Dettagli della Contestazione Legale

L'Ufficio del Procuratore Generale ha presentato la sua istanza mirata specificamente a riesaminare l'ordinanza di scarcerazione emessa il 6 novembre scorso. Mohd Dusuki Mokhtar ha dichiarato che la difesa legale dello Stato intende ottenere una nuova ordinanza che sia strettamente coerente con i termini della grazia condizionale concessa dal Re il 18 settembre. L'obiettivo della richiesta è chiarire l'efficacia giuridica immediata del comando reale nell'attuale contesto procedurale.

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La controversia sorge dopo che la parte legale dello Stato ha espresso dubbi sulla corretta esecuzione dell'ordine reale. Sebbene il Re Sultan Ibrahim avesse autorizzato il passaggio agli arresti domiciliari, l'Ufficio del Procuratore Generale ha avviato questa revisione per assicurarsi che ogni aspetto procedurale sia ineccepibile e conforme alle leggi vigenti, evitando potenziali vuoti giuridici nell'esecuzione della sentenza.

Posizioni e Reazioni delle Parti in Causa

Il percorso giudiziario di Najib Razak, che ha ricoperto la carica di Primo Ministro dalla 2009 al 2018, è segnato dalla condanna legata allo scandalo di corruzione del fondo sovrano 1Malaysia Development Berhad. Lo scandalo ha coinvolto importi miliardari e ha portato alla incarcerazione dell'ex leader politico, creando una delle crisi politiche più profonde nella storia recente della nazione asiatica.

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La grazia reale concessa a settembre prevedeva che Najib scontasse i restanti due anni della sua pena detentiva presso la propria residenza. Venerdì scorso, il partito politico di Najib ha assolto un obbligo chiave del patto pagando la multa imposta dai termini della grazia. Questo pagamento avrebbe dovuto sbloccare il trasferimento verso gli arresti domiciliari, aprendo la strada a una liberazione di fatto dal carcere tradizionale.

L'avvocato di difesa di Najib, Muhammad Shafee Abdullah, era atteso all'Alta Corte martedì alle 14:30 per discutere della controversa ordinanza di scarcerazione. Le verifiche effettuate da Reuters confermano che la questione è stata assegnata al giudice Aslam Zainuddin, il quale presiederà l'udienza presso la Quinta Sezione penale dell'Alta Corte. La presenza dell'avvocato difensore è cruciale per argomentare la validità dell'esecuzione immediata della grazia.

Impatto Reale e Prossimi Passi Giuridici

Il Re Sultan Ibrahim ha inviato un chiaro avvertimento pubblico riguardo a qualsiasi tentativo di contestare il suo ordine di consentire a Najib di lasciare il carcere. Il Monarca ha precisato che tentativi di sfida al suo decreto potrebbero essere interpretati come una aperta deferenza contro l'autorità reale, sottolineando la gravità istituzionale della disputa in corso. Il suo intervento rappresenta un tentativo di stabilizzare la situazione politica e giuridica.

L'incertezza giuridica crea un vuoto operativo immediato per l'ex primo ministro. Nonostante il pagamento della multa e l'autorizzazione reale, il trasferimento agli arresti domiciliari rimane sospeso in attesa della decisione del giudice Aslam Zainuddin. Questa situazione lascia Najib in una limbo legale, pur avendo soddisfatto i requisiti materiali previsti per la sua liberazione condizionale.

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La comunità politica e giuridica della Malesia osserva con grande attenzione l'esito di questa udienza. La decisione dell'Alta Corte stabilirà un precedente fondamentale sull'interazione tra i poteri giudiziari e il comando reale in materia di grazia. Ogni interpretazione futura dipenderà da come il giudice valuterà la compatibilità tra l'ordinanza del 6 novembre e la grazia del 18 settembre nel quadro costituzionale malese.