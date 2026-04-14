Profanazione della salma di una giovane donna: l'ex fidanzato interrogato

A Bergamo, l'ex fidanzato della donna uccisa a Milano è stato convocato dai carabinieri per l'indagine sulla profanazione della sua salma. La testa della vittima è stata asportata e gli inquirenti indagano.

Nel pomeriggio del 13 aprile, un ex fidanzato della donna è stato convocato nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo , insieme ai genitori, per essere ascoltato in relazione all'orribile profanazione avvenuta nel cimitero di Strozza, dove la bara della giovane donna è stata aperta e il corpo decapitato. I tre sono rimasti per ore negli uffici di via delle Valli, venendo sentiti come parte di un'attività di raccolta di sommarie informazioni testimoniali. L'obiettivo degli inquirenti è verificare e confrontare gli elementi emersi negli ultimi giorni delle indagini, nel tentativo di fare luce su questo raccapricciante episodio.

La vittima, la giovane donna, era stata brutalmente uccisa il 14 ottobre a Milano. Dopo la tragica morte, la famiglia aveva deciso di tumularla nel piccolo e tranquillo cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, nella speranza di ritrovare un po' di pace. Tra la fine di ottobre e le settimane successive alla sepoltura, ignoti hanno compiuto un atto di inaudita violenza, macchiando per sempre il luogo di riposo della ragazza. Il responsabile o i responsabili, come ricostruito dall'edizione di Bergamo del Corriere della Sera, ha individuato con precisione il loculo, riconoscibile dal nome e dalla fotografia della vittima, ha rimosso la copertura in plastica e la lastra in cemento sigillata, ha estratto il feretro, dal peso di circa 120 chili, lo ha aperto e ha inciso lo zinco all'altezza del collo. L'obiettivo era chiaramente la decapitazione. Una volta completata questa orribile operazione, la bara è stata richiusa e riposizionata, cercando di celare l'atroce scempio compiuto.

La scoperta di questo gesto inqualificabile è avvenuta il 23 marzo, quando un operaio comunale, in occasione del trasferimento della salma nella tomba di famiglia, ha notato delle anomalie nella sigillatura del feretro. L'immediato intervento dei carabinieri e del pubblico ministero ha confermato la manomissione: il corpo era privo della testa, con segni evidenti di un taglio netto e preciso alla base del collo, un dettaglio che rende ancora più agghiacciante l'intera vicenda. Gli investigatori, nonostante l'orrore della situazione, non escludono alcuna pista investigativa, ma al momento prende quota l'ipotesi di un gesto compiuto da una persona ossessionata, presumibilmente interessata a un macabro 'trofeo'. Un'ipotesi che getta ulteriore ombra sulla vicenda, sollevando interrogativi sulla psiche e sulle motivazioni dell'autore di questo atto efferato. Non risultano al momento richieste di denaro né minacce alla famiglia, elementi che potrebbero indirizzare le indagini verso altre piste.

I reperti biologici raccolti sulla salma e sulla bara sono stati immediatamente inviati ai laboratori per l'analisi del Dna, nella speranza di identificare il responsabile, mentre lo studio dei resti ossei è affidato agli specialisti del laboratorio di antropologia forense di Milano, con l'obiettivo di chiarire le modalità e la tempistica esatta del taglio, fornendo dettagli preziosi per le indagini. Un primo elemento emerso dalle indagini suggerisce che la profanazione possa risalire a un periodo vicino alla sepoltura, avvenuta il 24 ottobre, ma saranno necessari ulteriori e approfonditi accertamenti per confermare questa ipotesi. Determinare con precisione il momento in cui è avvenuto il fatto è cruciale anche per l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel cimitero, i cui filmati, purtroppo, vengono sovrascritti dopo sette giorni, complicando notevolmente le indagini. Gli investigatori stanno quindi tentando disperatamente di recuperare eventuali registrazioni utili, nella speranza di ottenere elementi che possano portare alla risoluzione del caso. L'eventuale conferma di una data remota renderebbe le indagini ancora più complesse, rendendo la ricerca del colpevole una sfida ancora più ardua. Nessun residente della zona ha riferito di aver sentito rumori sospetti o di aver notato movimenti strani, un elemento che potrebbe indicare una pianificazione accurata dell'azione criminale.

Intanto, la Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Soncin, l'uomo accusato dell'omicidio della giovane donna. Il 53enne, coinvolto nell’inchiesta condotta dai pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo e dalla Polizia, è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio premeditato, futili motivi e crudeltà, a testimonianza della gravità dei fatti. La giovane donna, vittima di una violenza inaudita, è stata uccisa per mano dell'uomo che diceva di amarla, un epilogo tragico che ha sconvolto l'intera comunità. La relazione finale dell'autopsia, depositata di recente, ha confermato la brutalità dell'omicidio, rivelando dettagli sconvolgenti, dopo che i primi esiti avevano parlato nei mesi scorsi di oltre 30 fendenti, un dato che testimonia la ferocia dell'assassino. La richiesta del rito immediato sottolinea la volontà della Procura di accelerare i tempi processuali, per giungere al più presto a una sentenza e fare chiarezza su questa orribile vicenda.

Un farmaco sperimentale per la cura del glioma maligno, una patologia oncologica cerebrale di estrema gravità, messo a punto dalla Acom, azienda marchigiana di Montecosaro (Macerata) focalizzata sullo sviluppo di radiofarmaci, ha ottenuto la Orphan Drug Designation (Odd) ed è stato riconosciuto come farmaco per patologia rara dalla Fda (Food and Drug Administration), autorità statunitense responsabile della governance del settore farmaceutico negli Usa. La Fda concede le Odd per agevolare lo sviluppo di terapie sperimentali destinate al trattamento, alla diagnosi o alla prevenzione di malattie rare che colpiscono meno di 200mila persone negli Stati Uniti. Il farmaco in questione - informa una nota - è un isotopo del rame, il rame-64, che Acom aveva in origine messo a punto come strumento diagnostico e che, grazie alle sue caratteristiche, oggi è in fase di validazione clinica avanzata per la rilevazione di lesioni tumorali non sempre identificabili con mezzi diagnostici tradizionali.





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