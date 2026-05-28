Profanazione di una chiesa a Roma: l'esorcista denuncia un atto premeditato

Quattro persone sono state viste fuggire dopo aver profanato una chiesa a Roma. L'esorcista ha denunciato un atto premeditato e ha escluso l'ipotesi di un atto vandalico fine a se stesso ad opera di giovanissimi.

Feci e olio santo sul pavimento, quattro persone in fuga dopo aver profanato una chiesa. L'esorcista: 'Questa non è una semplice bravata' Quattro persone in fuga dopo l'irruzione nella parrocchia San Paolo della Croce.

Il piano interrotto dal viceparroco L'olio santo rovesciato a terra, la tovaglia dell'altare imbrattata con un pennarello, feci sul pavimento e un'immagine sacra danneggiata, in via Poggio Verde, in zona Portuense. Il gruppo voleva mettere a segno un piano 'rovinato' dall'irruzione del viceparroco, allertato dai rumori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi geometrici e biologici. Per consentire le indagini, la chiesa è stata momentaneamente chiusa al pubblico.

Siamo di fronte a un atto premeditato, evidentemente voluto. Anche l'essersi espressi in più modi, rovesciando l'olio, danneggiando un quadro della Madonna e defecando in terra, sono azioni che dimostrano la loro intenzione di causare danni. Padre Elia esclude con fermezza l'ipotesi dell'atto vandalico fine a se stesso ad opera di giovanissimi: 'I ragazzini possono fare una bravata, ma non si va in chiesa per soddisfare il desiderio di trasgressione. Siamo di fronte a uno scontro di civiltà.

Quando si muovono dei processi storici, vanno avanti per forza propria, al di là della consapevolezza di chi vi assiste. È il tempo che scorre e noi non lo decodifichiamo, non lo comprendiamo. C'è una frase di Sant'Agostino che dice: 'Quando ci lamentiamo dei tempi, in realtà siamo noi a rendere brutti quei tempi'





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