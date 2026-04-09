Profanazione e Indagini: L'Autopsia Cerca la Verità sulla Morte di Pamela Genini

L'esame autoptico sulla salma di Pamela Genini è in corso. Tre le piste principali seguite dagli inquirenti: un gruppo criminale internazionale, l'ossessione di un individuo o riti esoterici. La madre di Pamela accusa l'ex fidanzato, mentre lui sostiene un coinvolgimento in traffici illeciti.

L'esame autoptico si è svolto ieri pomeriggio presso la camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, protrattosi per circa tre ore. La Procura ha affidato l'incarico ai consulenti Matteo Marchesi, medico del Papa Giovanni, e Marco Cummaudo, membro dello staff di Cristina Cattaneo del Labanof, il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano.

L'obiettivo primario di questa indagine medico-legale è stato quello di ricercare tracce biologiche significative, analizzare i resti profanati con scrupolo, e soprattutto, di fare luce sulle modalità e il momento esatto in cui è avvenuta la decapitazione. Ai periti sono stati posti quesiti dettagliati e circostanziati, mirati a chiarire aspetti cruciali del caso: «accertare le modalità specifiche di separazione della testa e del collo dal tronco, identificare lo strumento presumibilmente impiegato, verificare l'eventuale presenza di residui metallici potenzialmente rilevanti, rintracciare accuratamente tracce biologiche estranee al cadavere, e valutare attentamente se l'azione di sezionamento sia stata compiuta in una fase precoce postmortem oppure su un corpo che versava in un avanzato stato di decomposizione». Le conclusioni di questa delicata indagine dovranno essere presentate entro un termine di 90 giorni, offrendo così agli inquirenti elementi fondamentali per la ricostruzione dei fatti. La Procura di Bergamo ha avviato un'indagine formale per vilipendio di cadavere e furto della testa, reati che sono puniti dall'articolo 411 del codice penale. Gli investigatori, nel frattempo, stanno analizzando attentamente i filmati delle telecamere di sorveglianza installate all'interno del piccolo cimitero, al fine di individuare eventuali responsabili. Una delle ipotesi investigative più accreditate è che l'atto sacrilego sia stato compiuto da più persone, agendo in concorso tra loro, e questo scenario è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. La complessità del caso richiede un approccio investigativo a tutto campo, con il ricorso a sofisticate analisi scientifiche e l'approfondimento di diverse piste investigative.\Nel frattempo, la madre di Pamela Genini, Una Smirnova, è tornata a rilasciare dichiarazioni pubbliche, partecipando alla trasmissione televisiva Dentro la notizia, e ha puntato il dito accusatore contro Francesco Dolci, ex fidanzato e amico della figlia. Le sue parole sono state estremamente pesanti, delineando un quadro di ossessione e controllo da parte di Dolci nei confronti della figlia: «Era ossessionato da mia figlia», ha dichiarato con fermezza, aggiungendo dettagli significativi, come l'episodio in cui Pamela aveva scoperto un graffio sulla sua auto, e l'occasione in cui Francesco era stato sorpreso a pedinarla sotto casa a Milano. La madre di Pamela aveva precedentemente definito la profanazione del corpo della figlia uno «scempio disumano», sottolineando, inoltre, di non aver ricevuto minacce o tentativi di estorsione. D'altra parte, Francesco Dolci, un imprenditore originario di Sant'Omobono Imagna, ha sostenuto per diverso tempo una versione dei fatti completamente diversa, offrendo una diversa interpretazione degli eventi. Secondo la sua tesi, Pamela Genini sarebbe stata coinvolta, seppur involontariamente, in un complesso giro di affari illeciti, legato a traffici di denaro e riciclaggio. Dolci ha dichiarato: «Era finita in un brutto giro. Lei veniva usata da questi imprenditori del crimine. Ho raccontato agli inquirenti molte cose che sicuramente mettono a rischio la mia vita», ribadendo più volte la sua convinzione che Pamela temesse per la propria incolumità, non solo a causa dell'ex fidanzato descritto come violento e possessivo. Le dichiarazioni di Dolci hanno aggiunto ulteriore complessità al caso, ampliando le possibili direzioni investigative.\Al momento, le indagini si concentrano su tre principali direttrici. La prima, come suggerito da Francesco Dolci, ipotizza il coinvolgimento di un gruppo criminale internazionale, presumibilmente legato a traffici illeciti e riciclaggio di denaro sporco. La seconda pista, che sembra essere quella preferita dalla famiglia di Pamela, punta su una persona ossessionata, che avrebbe sviluppato nei suoi confronti «dinamiche di possesso deviate e un pensiero disturbato e ossessivo», configurando un quadro di persecuzione. La terza ipotesi, più suggestiva, suggerisce il coinvolgimento di individui riconducibili a sette o ambienti esoterici, che potrebbero utilizzare feticci per scopi rituali. Per ora, tutte queste teorie rimangono nell'ambito delle ipotesi investigative, e le risposte definitive potrebbero emergere proprio dagli esami tecnici, tra cui quelli condotti durante l'autopsia. L'indagine è tutt'ora in corso, e gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per raccogliere prove e chiarire i contorni di questa complessa e sconvolgente vicenda. L'attesa per i risultati degli esami scientifici e delle indagini è alta, poiché si spera che possano fornire elementi concreti per fare piena luce sulla tragica morte di Pamela Genini e assicurare i responsabili alla giustizia. La comunità e l'opinione pubblica seguono con attenzione gli sviluppi del caso, nella speranza di ottenere risposte e comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa terribile profanazione





VanityFairIt / 🏆 14. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pamela Genini Autopsia Profanazione Indagini Omicidio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pamela Genini e la tomba profanata, lo sfogo della madre: «Quello che dice Francesco Dolci sono solo bugie»Il femminicidio di Pamela Genini continua a far discutere. La madre di Pamela - la 29enne...

Read more »

Pamela Genini e la tomba profanata, lo sfogo della madre: «Quello che dice Francesco Dolci sono solo bugie»Il femminicidio di Pamela Genini continua a far discutere. La madre di Pamela - la 29enne...

Read more »

Pamela Genini: tracce biologiche, residui metallici e candele misteriose. Cristina Cattaneo (del caso Garlasco) al lavoroIl caso di Pamela Genini, uccisa a Milano e profanata nel cimitero di Strozza, entra in una...

Read more »

Caso Genini: Indagini decisive con analisi scientifiche per far luce sulla profanazioneLe indagini sull'omicidio e la profanazione di Pamela Genini a Milano entrano in una fase cruciale. Il Labanof di Milano, guidato da Cristina Cattaneo, sta analizzando tracce biologiche, DNA, pollini e residui metallici per ricostruire gli eventi. L'analisi dei campioni prelevati, inclusi quelli dalla bara, punta a identificare gli autori della violazione e a chiarire le modalità della profanazione. L'attenzione degli investigatori si concentra anche sui gesti inquietanti, come le candele sulla tomba, e sulla raccolta di dati da parte dei Carabinieri per individuare il colpevole.

Read more »

Pamela Genini, si indaga sulla tomba profanata: al lavoro l'esperta del caso Garlasco. E spuntano dettagli inquietantiIl caso di Pamela Genini, uccisa a Milano e profanata nel cimitero di Strozza, entra in una...

Read more »

Pamela Genini tomba profanata e testa tagliata: caccia alle tracce biologichePrimi esami sulla salma della ragazza, di 29 anni, decapitata nel cimitero di Strozza. Al lavoro anche i Ris e il laboratorio dell'anatomopatologa Cattaneo

Read more »