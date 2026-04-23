Profanazione tomba Pamela Genini: indagini su un uomo ripreso dalle telecamere

Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini si concentrano su un uomo misterioso ripreso dalle telecamere del cimitero di Strozza. Emergono tensioni familiari e accuse reciproche tra l'ex compagno e i familiari della vittima.

Le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini , la giovane donna deceduta a 29 anni, si concentrano sempre più su una figura maschile individuata dalle telecamere di sorveglianza del cimitero di Strozza .

L'uomo, la cui identità rimane al momento sconosciuta, è stato ripreso più volte nei giorni immediatamente precedenti al 23 marzo, la data fatidica in cui è stata scoperta la macabra scena: la testa della giovane Pamela era stata asportata dal corpo. La scoperta non è avvenuta tramite un controllo di routine, bensì quasi per caso. Durante le operazioni di trasferimento della salma, un operaio cimiteriale ha notato un'anomalia nel loculo funebre.

Il cemento originale che sigillava la tomba era stato sostituito con un materiale più malleabile, un mastice che destava subito sospetti. Una volta aperta la bara, l'orrore si è manifestato: il coperchio interno era stato evidentemente manomesso e, all'interno, accanto al corpo, giaceva un mazzo di fiori secchi, un elemento insolito e mai visto prima dai familiari e dagli addetti ai lavori. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini, fornendo indizi sull'identità e le motivazioni del profanatore.

L'attenzione degli inquirenti, in particolare dei carabinieri del Nucleo Investigativo e degli psicologi del Racis, si sta focalizzando sulla figura di Francesco Dolci, l'ex compagno di Pamela, e sulla zona di Sant’Omobono, dove l'uomo risiede. Le indagini mirano a ricostruire il passato della vittima, analizzando le sue relazioni, i suoi affari e le possibili cause di rancore che potrebbero aver portato a un gesto così efferato.

In questo contesto, emerge un quadro di forti tensioni e ostilità tra le famiglie Genini e Dolci, alimentate da dispute economiche e lavorative mai risolte. Livio Dolci, padre di Francesco, pur proclamando la propria innocenza e la volontà di collaborare con la giustizia, non risparmia critiche alla famiglia di Pamela, esprimendo il suo disappunto per la lentezza delle indagini e la mancanza di progressi concreti.

«Noi non abbiamo niente da nascondere», ha dichiarato Livio Dolci, «Quello che mi meraviglia è che con tutte le tecnologie di oggi non ne vengano a una». L'uomo ha inoltre confermato l'esistenza di rapporti conflittuali con la madre di Pamela e il suo attuale compagno, rivelando che quest'ultimo gli deve una somma di denaro.

«Mi deve anche dei soldi, ma non me ne frega niente», ha aggiunto, sottolineando come le questioni economiche siano solo una parte di un quadro più ampio di attriti e incomprensioni. Francesco Dolci, dal canto suo, si dichiara vittima di una vera e propria persecuzione, sostenendo di essere minacciato a causa delle sue dichiarazioni agli inquirenti.

L'uomo ha fornito agli investigatori una serie di messaggi risalenti al mese di novembre, nei quali si lamentava della scarsa cura e attenzione riservata alla tomba di Pamela, che lui stesso visitava regolarmente, più volte a settimana. Queste segnalazioni, inizialmente ignorate o sottovalutate, sono state raccolte in un unico fascicolo investigativo, ma al momento non hanno portato a sviluppi significativi.

Gli inquirenti stanno ora cercando di stabilire se la profanazione sia stata un atto di vendetta premeditato, motivato da rancori personali o da questioni economiche, oppure se si tratti del gesto insensato di un mitomane o di una persona disturbata che conosceva bene le abitudini del cimitero e le sue vulnerabilità. La ricerca di un movente e dell'identità del profanatore si presenta complessa e delicata, richiedendo un'analisi approfondita di tutti gli elementi raccolti e un'attenta valutazione delle testimonianze.

La speranza è che le immagini delle telecamere di sorveglianza e gli altri indizi a disposizione possano presto portare alla luce la verità e a consegnare alla giustizia il responsabile di questo orribile sacrilegio





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