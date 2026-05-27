Professore aggredito da studenti: non presenterà querela, scelta educativa o messaggio sbagliato?

Un professore coinvolto in un episodio di aggressione da parte di studenti, filmato e divenuto virale, ha deciso di non denunciare i ragazzi. Spiegando la sua posizione, sostiene che la querela di parte sia sbagliata e che i giovani debbano sperimentare le conseguenze delle proprie azioni. Tre studenti sono stati sospesi, mentre la decisione del docente apre un dibattito su educazione, giustizia e ruolo delle istituzioni.

Il professore aggredito da un gruppo di studenti ha deciso di non presentare querela contro i ragazzi coinvolti. L'episodio, filmato e diventato virale, mostra il docente mentre viene inseguito da alcuni studenti davanti a una scuola; un collega interviene bloccando a terra uno di loro per proteggerlo.

Tre studenti sono stati sospesi per trenta giorni. Il professore ha trascorso due ore in questura, dove le autorità hanno cercato di convincerlo a denunciare, tanto da quasi implorarlo, ma lui ha resistuto sostenendo che la querela di parte è sbagliata in linea di principio. Secondo il suo punto di vista, lo Stato deve sapere quando agire senza demandare ai cittadini.

Egli definisce l'accaduto non un'aggressione, ma un confronto degenerato in lite tra persone che si conoscevano e che conoscevano le ragioni del contrasto. Non denunciare, spiega, permette ai ragazzi di aver già sperimentato una conseguenza diretta: chi si comporta male incontra una reazione inevitabile. I fatti sono scaturiti da un episodio mattutino in cui il professore aveva rimproverato uno studente per aver preso a calci una lattina contro un'auto.

Nel pomeriggio, uscendo da scuola con il collega, il docente ha incontrato lo stesso studente in compagnia di un gruppo di cinque o sei ragazzi. Alla domanda se avesse bisogno di altre spiegazioni, il ragazzo ha risposto con una provocazione, annunciando che gliele avrebbe date insieme ai suoi amici. Il professore ha commentato l'atteggiamento come confuso e poco intelligente, tipico di un adolescente di sedici anni.

Da lì il gruppo ha seguito il docente in un parco vicino alla scuola, degenerando nella scena ripresa nel video. Il professore precisa di non essere stato toccato; è stato il collega, vedendo gli studenti avvicinarsi, a bloccarne uno a terra. La decisione del docente di non denunciare solleva questioni sull'educazione, la responsabilità giovanile e il ruolo dello Stato nella gestione dei conflitti tra minori.

La sospensione degli studenti rappresenta la sanzione disciplinare scolastica, mentre l'approccio del professore punta sull'apprendimento attraverso l'esperienza diretta delle conseguenze. Questo caso discute anche sul confine tra legittima difesa e intervento, e su come le scuole possano affrontare episodi di bullismo o tensioni extracurriculari. L'opinione pubblica si divide tra chi appoggia la scelta educativa del professore e chi ritiene che la denuncia sia necessaria per impartire un segnale forte





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