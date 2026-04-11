Profumo di Pizzi: Un Omaggio al Maestro e Vantaggi Esclusivi per i Lettori de il Fatto Quotidiano

Un tributo a Umberto Pizzi, fotografo iconico della Dolce Vita e della Seconda Repubblica, con accesso all'archivio fotografico e vantaggi esclusivi per i lettori, tra cui corsi, sconti e tesseramento alla Fondazione.

S’intitola Profumo di Pizzi e celebra il nostro grande e amato Umberto Pizzi , dapprima fotoreporter (guai a chiamarlo paparazzo) della Dolce Vita dei Sessanta, poi spietato e geniale ritrattista di facce, bocche, mani e interi corpi del potere della Seconda Repubblica , quello dominato dai vizi senza virtù di Silvio Berlusconi buonanima.

Profumo di Pizzi è un omaggio sentito e doveroso a un maestro dell'immagine, a un testimone privilegiato di un’epoca, a un artista che, con la sua macchina fotografica, ha saputo catturare l'essenza di un'Italia in continua trasformazione. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione il Fatto Quotidiano, offre ai lettori l'opportunità di immergersi nell'archivio fotografico di Pizzi, riscoprendo scatti iconici e meno noti, che raccontano storie di politica, cultura e società, con l'inconfondibile sguardo del fotografo romano. L'evento rappresenta non solo un tributo a Pizzi, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo della fotografia come strumento di memoria e di indagine critica, in un’epoca in cui l’immagine è diventata sempre più pervasiva e determinante.\L'omaggio a Umberto Pizzi, attraverso l'esposizione del suo lavoro, si accompagna a una serie di vantaggi esclusivi per i lettori de il Fatto Quotidiano. L'accesso a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito è garantito, così come l'accesso all'archivio completo de il Fatto Quotidiano, per permettere una consultazione approfondita e senza limiti. Inoltre, è previsto uno sconto dedicato a quattro corsi esclusivi della Scuola del Fatto, un'opportunità di formazione per chi desidera approfondire le proprie conoscenze e competenze in ambito giornalistico e culturale. I lettori potranno anche accedere a tutti i programmi di TvLoft, il canale televisivo del Fatto Quotidiano, per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie e approfondimenti. Un ulteriore vantaggio è lo sconto del 20% sul nostro shop online, dove è possibile acquistare prodotti e gadget a marchio il Fatto Quotidiano. Infine, è possibile aderire al tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a soli € 5,00 (anziché € 20,00), ottenendo una card digitale con accesso ai vantaggi esclusivi delle Partnership, un modo per sostenere attivamente l'informazione indipendente.\Inoltre, ricordiamo che la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, per garantire una moderazione efficace e un dibattito civile e costruttivo. I commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, per favorire una discussione focalizzata e pertinente. Il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500, e ogni utente può postare al massimo un commento per articolo, per evitare spam e abusi. Si invitano i lettori a rispettare i Termini e Condizioni di utilizzo del sito, in particolare i punti 3 e 5, evitando insulti, accuse senza fondamento e mantenendosi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list. Infine, non è consentito accedere al servizio tramite account multipli, per garantire trasparenza e autenticità. Per eventuali problemi tecnici, si prega di segnalarli al servizio clienti. Ricordiamo inoltre, l'accesso a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito, l'accesso all'archivio completo de il Fatto Quotidiano, lo sconto dedicato a quattro corsi esclusivi della Scuola del Fatto, l'accesso a tutti i programmi di TvLoft, lo sconto del 20% sul nostro shop online e il tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano





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