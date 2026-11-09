Progetto Dive: Trivellazione sotto le Alpi per raggiungere il mantello terrestre

Il progetto Dive punta a perforare 2 km sotto le Alpi per studiare il mantello. Scienziati esplorano la zona Ivrea-Verbano per superare i limiti delle perforazioni precedenti.

Il progetto internazionale Dive sta valutando una trivellazione strategica nella zona di Ivrea-Verbano, nelle Alpi italiane, per esplorare il confine tra la crosta e il mantello terrestre a una profondità di soli due chilometri. Questa iniziativa scientifica ambiziosa, coordinata da Mattia Pistone dell'Università della Georgia e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, mira a superare i limiti raggiunti finora dalle perforazioni scientifiche globali.

Opportunità unica nelle Alpi italiane

Normalmente, il mantello terrestre si trova a circa 35 chilometri di profondità, una distanza che ha reso impossibile raggiungere tale confine con le trivellazioni precedenti, come il pozzo tedesco KTB, fermatosi a 9,1 chilometri. La conformazione geologica delle Alpi, creata dalla collisione delle placche tettoniche, ha sollevato porzioni di crosta terrestre, esponendo rocce normalmente sepolte e riducendo drasticamente la distanza da perforare. Questa peculiarità offre agli scienziati una rara possibilità di investigare direttamente la discontinuità di Mohorovičić senza le estenuanti profondità richieste altrove.

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Due scenari geologici distinti

La ricerca identifica due possibili composizioni per il Corpo Geofisico di Ivrea, situato a circa un chilometro di profondità vicino a Balmuccia. Il primo scenario ipotizza che la struttura sia composta da peridotite, roccia ricca di olivina tipica del mantello, con una crosta spessa 25 chilometri. Il secondo scenario propone invece gabbro anfibolico, una roccia crostale di origine magmatica, che porterebbe lo spessore della crosta a 45-50 chilometri. La trivellazione servirà a distinguere tra queste due ipotesi, finora basate solo su analisi sismiche.

Sperimentazione nella prima fase

Il programma Dive ha già completato una fase esplorativa nella vicina Val d'Ossola tra ottobre 2022 e aprile 2024. Sono stati realizzati due pozzi, uno a Ornavasso fino a 578,5 metri e un altro a Megolo di Mezzo fino a 909,5 metri. Queste perforazioni hanno consentito il recupero quasi totale di campioni rocciosi sedimentari e magmatici, inviati per l'analisi a un deposito scientifico a Berlino, rivelando anche la presenza di idrogeno, metano e anidride carbonica.

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Confronto con tentativi storici

Raggiungere il mantello rappresenta uno degli obiettivi più ambiziosi della geologia moderna. Il primo tentativo, il Progetto Mohole negli anni Cinquanta, perforò solo 177 metri nel fondale oceanico al largo del Messico. Nel 2023, una spedizione atlantica ha recuperato circa 1.268 metri di carote dal mantello, ma nessuna perforazione ha finora estratto una sezione completa della crosta per raggiungere direttamente il confine con il mantello, rendendo il progetto Dive fondamentale per colmare questa lacuna storica.

Prossimi passi e cronoprogramma

La seconda fase del progetto, focalizzata sulla Valsesia, coinvolge oltre cento ricercatori ed è sostenuta dall'International Continental Scientific Drilling Program. Uno studio dettagliato pubblicato il 18 settembre 2026 descrive l'iniziativa come un'occasione senza precedenti per verificare la natura delle rocce profonde. Tuttavia, i lavori di perforazione nella zona di Balmuccia non hanno ancora una data di inizio ufficiale, rimanendo in attesa di approvazioni definitive per l'avvio delle operazioni.