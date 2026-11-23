La Cyber Security Foundation lancia il progetto Lucia per 150 ragazzi con disabilità. Obiettivo: insegnare a proteggersi online e combattere l'esclusione digitale nel terzo anno.

Un'iniziativa formativa dedicata specificamente all'inclusione digitale ha coinvolto circa 150 giovani con disabilità, offrendo loro strumenti concreti per navigare in rete in modo autonomo e sicuro. Il progetto prende il nome di "Lucia" ed è promosso dalla Cyber Security Foundation in stretta collaborazione con Capodarco Impresa Sociale, realtà che supporta attivamente il percorso educativo dei partecipanti.

Il progetto Lucia: obiettivi e struttura dei corsi

Il ciclo di incontri, giunto alla sua terza edizione operativa, si articolerà in tre sessioni distinte distribuite durante l'intero anno scolastico corrente. L'obiettivo primario è fornire ai ragazzi le competenze necessarie per identificare le minacce digitali e adottare comportamenti responsabili online. Questa formazione mira a prevenire nuove forme di esclusione sociale causate da una digitalizzazione rapida ma non sempre accessibile.

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La struttura didattica prevede laboratori pratici e teorici per rafforzare la capacità dei partecipanti di gestire i propri dati personali. I corsisti impareranno a riconoscere messaggi fraudolenti e a comprendere i meccanismi di protezione delle informazioni sensibili, trasformando la cybersicurezza da concetto astratto a strumento di vita quotidiana.

Istituzioni e ruolo della Polizia di Stato nella formazione

La qualifica tecnica del corso è stata garantita dall'intervento diretto di figure istituzionali chiave, tra cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Polizia Postale. Hanno inoltre collaborato esperti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e un ispettore della Polizia di Stato. Questi professionisti hanno contribuito ad approfondire i rischi concreti legati all'uso delle tecnologie e l'importanza fondamentale delle strategie di prevenzione.

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Il supporto delle autorità di polizia e dell'Acn assicura che i contenuti formativi riflettano le minacce attuali e le best practice validate. Questa sinergia tra settore educativo e forze dell'ordine crea un contesto di apprendimento autorevole, dove la teoria della sicurezza informatica si fonde con l'esperienza pratica sul campo delle istituzioni preposte alla tutela dei cittadini.

L'impatto sull'autonomia e le quote finanziarie iniziali

Avviato ufficialmente nel 2024, il progetto ha visto la realizzazione di un laboratorio informatico attrezzato, dotato di computer e tablet specifici per le esigenze dei partecipanti. La partnership tra la Fondazione e Capodarco ha reso possibile questa infrastruttura, ponendo al centro non solo gli studenti ma anche i formatori che li accompagnano. L'obiettivo è rendere l'educazione digitale una competenza duratura e trasmissibile.

Luca Maroni, fondatore e presidente della Cyber Security Foundation, ha sottolineato come l'esclusione digitale non si misuri solo sul possesso di smartphone, ma sulla reale libertà di utilizzo senza dipendenza esterna. Per una persona con disabilità, la capacità di tutelare i propri dati online rappresenta un'opportunità cruciale per l'autonomia personale. "La qualità della nostra innovazione si misura dalla capacità di non lasciare indietro nessuno", ha dichiarato il presidente.

La missione di inclusione e responsabilità sociale

La Cyber Security Foundation ribadisce il proprio impegno nella costruzione di percorsi formativi che coniughino competenza tecnologica, inclusione sociale e responsabilità civica. Il progetto mira a dimostrare che la sicurezza informatica non deve essere un privilegio riservato a chi possiede già elevate competenze digitali o risorse economiche specifiche.

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La definizione di una società realmente digitale richiede che gli strumenti di difesa online siano accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive. Questo approccio garantisce che il progresso tecnologico non generi divari, ma offra invece opportunità concrete di partecipazione sociale ed economica per le persone con disabilità.

Il terzo anno di attività del progetto Lucia conferma la sostenibilità e l'efficacia di questo modello educativo collaborativo. Attraverso il coinvolgimento costante di istituzioni, professionisti della sicurezza e organizzazioni del terzo settore, l'iniziativa punta a normalizzare la sicurezza digitale come diritto fondamentale. L'obiettivo finale è creare una generazione di utenti consapevoli, capaci di proteggere la propria identità nel mondo virtuale.

La disponibilità di attrezzature moderne come tablet e computer nei laboratori dedicati riduce le barriere fisiche all'apprendimento. I formatori, supportati da esperti istituzionali, guidano i 150 partecipanti verso una navigazione più sicura e consapevole. Questo investimento nelle competenze digitali delle persone con disabilità rappresenta un passo significativo verso una cittadinanza digitale veramente equa e protetta.