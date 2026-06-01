Progetto nazionale per l'inclusione delle persone con disabilità: formazione e azioni concrete

Un progetto nazionale promosso dalla Cpd per trasformare l'inclusione delle persone con disabilità in pratica concreta, con alta formazione in Disability Management e collaborazioni in tutta Italia.

Il progetto nazionale per trasformare l'inclusione delle persone con disabilità da principio astratto a pratica concreta nelle imprese, nelle istituzioni e nei territori è stato presentato al Cottino social impact campus.

Promosso dalla Cpd - Consulta per le persone in difficoltà e cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'iniziativa nasce da un percorso partecipato avviato nel 2021 che ha coinvolto centinaia di stakeholder nella definizione di priorità e strategie sui grandi temi della qualità della vita delle persone con disabilità: lavoro, scuola, salute, abitare e partecipazione sociale. L'obiettivo è costruire una vera infrastruttura dell'inclusione, coinvolgendo organizzazioni del Terzo settore, enti formativi, imprese e istituzioni in tutte le regioni italiane.

Il progetto guarda alla disabilità come opportunità e risorsa, raccogliendo la sfida del Leave no one behind dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo sostenibile, ed è coerente con gli obiettivi della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità. L'Agenda è costruita attorno a sei temi strategici: abitare sociale, sostenere le famiglie, vivere il territorio, lavorare per crescere, imparare dentro e fuori la scuola, curare e curarsi.

Sulla base di questi goal sono state definite le linee d'azione concrete per migliorare l'inclusione delle persone con disabilità. Tra i partner figurano realtà attive a livello nazionale e territoriale come Opes Aps, Fondazione Educatorio della Provvidenza Ets, Modavi e Protezione Civile Lazio Odv. Al centro dell'iniziativa c'è un percorso di alta formazione dedicato al Disability Management e all'inclusione organizzativa.

Il corso, in programma da giugno a novembre, prevede 125 ore di formazione e si rivolge a dipendenti aziendali, operatori dei servizi per l'impiego, assistenti sociali, enti bilaterali e organizzazioni del Terzo settore. Il sito web di riferimento è agendadelladisabilita.it, dove è possibile trovare maggiori informazioni e aderire al progetto.

L'iniziativa rappresenta un passo concreto verso una società più equa e inclusiva, dove le persone con disabilità possano contribuire attivamente e vedere riconosciuti i propri diritti in ogni ambito della vita quotidiana. Il percorso partecipato ha permesso di raccogliere bisogni e proposte da tutto il territorio nazionale, garantendo che le azioni siano realmente rispondenti alle esigenze delle comunità locali.

L'infrastruttura dell'inclusione si basa su una rete di collaborazioni che coinvolge enti pubblici e privati, con l'obiettivo di creare sinergie durature nel tempo. La formazione in Disability Management è pensata per fornire competenze specifiche a chi opera in contesti lavorativi e sociali, in modo da favorire l'integrazione e l'abbattimento delle barriere. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di politiche nazionali ed europee che puntano a garantire pari opportunità e partecipazione piena per tutte le persone con disabilità.

Attraverso un approccio multidisciplinare, si intendono affrontare le sfide complesse legate all'inclusione, promuovendo una cultura della diversità come valore aggiunto per la società. Le linee d'azione concrete includono la creazione di percorsi personalizzati per l'inserimento lavorativo, il sostegno alle famiglie attraverso servizi integrati, e la promozione di spazi urbani accessibili. Ogni tema strategico è declinato in obiettivi misurabili e azioni specifiche, monitorate da un comitato scientifico.

Con questo progetto, la Cpd intende dare un contributo significativo al cambiamento culturale necessario per superare stereotipi e pregiudizi, affinché l'inclusione diventi una pratica quotidiana diffusa





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