I Cinque Stelle rifiutano la tassa patrimoniale unica sul tavolo del Pd, riaprendo il confronto sulle riforme. Le primarie rischio di slittare a dicembre.

Le trattative per la definizione del programma politico del centrosinistra hanno subito un brusco arresto a causa delle divergenze irrisolvibili emerse tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, leader storico dell'alleanza, si trova al centro di un acceso dibattito interno dopo che i suoi interlocutori hanno deciso di rimettere in discussione accordi apparentemente consolidati. Questa dinamica ha gettato ombre sulla possibilità di chiudere il testo programmatico entro i tempi previsti, spostando l'orizzonte temporale verso mesi più avanzati.

Divergenze sulla tassa patrimoniale unica

I Cinque Stelle hanno esplicitamente negato il loro consenso a un modello di tassa patrimoniale unitario, chiedendo invece la separazione netta delle proprie proposte fiscali. Il partito di Giuseppe Conte richiede che la sua specifica imposta sulle rendite finanziarie rimanga distinta e riconoscibile, rifiutando la fusione con l'altra proposta avanzata. In particolare, i 5 Stelle propongono di innalzare dell'1 per cento l'aliquota sulle rendite a partire da un milione di euro di valore, una misura che si differenzia chiaramente dal modello Oxfam sostenuto dal Pd.

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La proposta alternativa dei Cinque Stelle si basa su un meccanismo diverso, che prevede un dimezzamento dell'importo della soglia di applicazione. Mentre l'iniziativa dell'Associazione Volontari per il Servizio (Avs) e del Partito Democratico fissava la soglia a 5,4 milioni di euro, il M5s intende spostare l'asticella a 10 milioni di euro. Questa posizione è stata immediatamente respinta da Sinistra Italiana e dal Partito Democratico, che sostengono la necessità di un'unica imposta per garantire un gettito sufficiente a ridurre le aliquote per il resto della popolazione.

Rottura del fronte unitario e accuse incrociate

Il clima è diventato teso con accuse dirette tra i principali attori politici della coalizione. Giuseppe Conte ha dichiarato di essere "molto sorpreso" dalla svolta dei suoi alleati, definendo i loro comportamenti come passi indietro incomprensibili rispetto ai negoziati precedenti. La reazione non si è fatta attendere da parte di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, che ha difeso con fermezza la linea unitaria del centrosinistra, ribadendo l'importanza di non frammentare il sistema fiscale.

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La situazione si ripete anche sul fronte delle relazioni internazionali, dove il nodo cruciale riguarda il sostegno militare all'Ucraina. Giuseppe Conte ha espresso chiaramente la sua opposizione a qualsiasi invio di mezzi difensivi a Kiev, inserendo questo blocco nel capitolo generale del riarmo. Di contro, il Partito Democratico, attraverso il responsabile esteri Peppe Provenzano, prosegue nelle mediazioni per garantire il supporto, ma Conte ha finora respinto al mittente tutte le proposte di compromesso.

Strategie per le primarie e slittamento dei tempi

La frammentazione del programma comune sta avendo ripercussioni dirette sulla calendarizzazione delle primarie del centrosinistra. Il Partito Democratico aveva inizialmente previsto di arrivare alla chiusura del testo entro novembre, un obiettivo che ora viene definito una chimera da gran parte degli analisti politici. Con la probabilità che alcuni temi restino aperti, si prevede che le consultazioni si protrarranno fino a dicembre inoltrato, creando un'incertezza crescente tra gli elettori e i candidati.

Conte sta intensificando le sue attività per costruire consenso, incontrando figure chiave come Goffredo Bettini e partecipando a eventi organizzati dai BRICS con la presenza della Russia. Queste mosse sembrano finalizzate a rafforzare la sua posizione in vista delle primarie, ma rischiano di isolare ulteriormente il Partito Democratico. I dem temono uno scenario da incubo in cui Conte non accetti una possibile sconfitta, complicando ulteriormente la governance futura della coalizione.