Programma Centrosinistra: Salario Minimo 10 Euro e Pensioni a 1000 Euro

Il campo largo di Elly Schlein, M5s e Avs definisce le priorità economiche: salario minimo, taglio ore lavoro e riforma pensioni. Dettagli sul documento congiunto.

Il campo largo del centrosinistra italiano sta consolidando la base della propria proposta politica attraverso un documento condiviso che unisce il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle e l'Alleanza Verdi e Sinistra. La stesura finale è nata dall'integrazione del lavoro parlamentare degli ultimi quattro anni e si articola in sei capitoli tematici fondamentali: scuola, cultura, welfare, lavoro, giustizia ed economia.

Linee Economiche Unite su Salario e Welfare

Il Pd, il M5s e Avs concordano pienamente sull'asse economico del programma, dimostrando una compatibilità maggiore rispetto alle posizioni sulla politica estera e la difesa. Nel testo comune manca un esplicito riferimento al sostegno militare all'Ucraina, sebbene alcuni principi su riarmo e difesa comune siano già delineati. L'obiettivo principale dichiarato è allineare i redditi medi italiani a quelli europei, migliorando la condizione economica di milioni di lavoratori.

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Lo strumento cardine per questo obiettivo è una legge sul salario minimo. Il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno fissato la soglia a 10 euro lordi orari, una cifra che Sinistra Italia e i Verdi desidererebbero innalzare a 12 euro lordi. Il segretario di Sinistra Italia, Nicola Fratoianni, ha invitato gli alleati a concordare la cifra finale, ribadendo che la proposta del 2023 va aggiornata verso l'alto.

Riforma Fiscale e Scala Mobile per i Lavoratori

Oltre al salario minimo, il documento prevede l'introduzione della scala mobile per proteggere i salari dall'inflazione. Vengono citate forme di indicizzazione di tutti i parametri rilevanti per restituire ai contribuenti le somme erose dall'aumento del costo della vita. Questa misura si accompagna a una profonda riforma fiscale che rimodula le aliquote Irpef vigenti, correggendo la bassa progressività del sistema attuale.

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La proposta prevede l'applicazione di "aliquote medie crescenti secondo una funzione matematica continua". Tuttavia, il testo evidenzia anche differenze marcate sulla tassazione della ricchezza. Sinistra Italia insiste sulla necessità di una patrimoniale sui grandi patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro, posizione che trova ferma opposizione sia in Pd sia nel M5s.

Criticità sulle Pensioni Minime e Saldi di Bilancio

Il tema delle pensioni richiede una riforma strutturale da parte delle tre forze politiche. Le parti si impegnano a bloccare la progressione dell'età pensionabile, abolendo l'adeguamento automatico all'aspettativa di vita. Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha proposto un aumento temporaneo a mille euro delle pensioni minime per due anni, richiesta supportata anche da Sinistra Italia.

Il salto dai 610 euro attuali a mille euro comporterebbe un costo di 18 miliardi l'anno. Le fonti di partito indicano che il punto di caduta potrebbe essere trovato a 850 euro. Le coperture per queste misure sociali deriverebbero da una revisione integrale del patto di stabilità, da un piano di investimenti europei sul modello di Next Generation EU e dallo scorporo dal deficit delle spese a carattere sociale.

Riduzione Orario di Lavoro e Investimenti Sociali

Il campo largo si ritrova su una proposta storicamente significativa per i progressisti: la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Riprendendo la formula delle 35 ore settimanali lanciata da Rifondazione Comunista nel 1996, Pd e M5s propongono di ridurre progressivamente la settimana da 40 a 32 ore lavorative in quattro giorni. I datori di lavoro partecipanti alla sperimentazione beneficeranno di un esonero dei contributi tra il 30 e il 50 per cento.

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Infine, il documento include misure sociali come l'accesso gratuito all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia per tutti i bambini, superando le discriminazioni territoriali. Viene inoltre istituito il congedo paritario di maternità e paternità con indennità al 100 per cento. Nicola Fratoianni sottolinea l'importanza di includere la patrimoniale nel programma finale, citando l'esperienza europea sulla tassazione dei patrimoni per evitare la fuga dei capitali.