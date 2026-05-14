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Programma della 37ª giornata di Serie A: tutte le gare in contemporanea

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Programma della 37ª giornata di Serie A: tutte le gare in contemporanea
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📆5/14/2026 7:55 PM
📰CorSport
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La Lega di Serie A e la Prefettura della Capitale hanno concordato la data per il derby Roma-Lazio, mentre il programma della 37ª giornata di campionato è stato ufficializzato. Tutte le gare della 37ª giornata saranno disputate nello stesso giorno, con cinque match alle ore 12, uno alle ore 15, uno alle ore 18 e tre alle ore 20:45.

ROMA - Dopo l'accordo tra Prefettura della Capitale e Lega di Serie A che ha portato ad ufficializzare la data di domenica 17 maggio (ore 12) per il derby Roma-Lazio , si delinea il programma della 37ª e penultima giornata di campionato con le gare che saranno disputate tutte nello stesso giorno: cinque match alle ore 12, uno alle ore 15, uno alle ore 18 e tre alle ore 20:45 per garantire la contemporaneità alle squadre in corsa per l'Europa e per la salvezza.

Serie A, il programma della 37ª giornata Ecco il programma della 37ª giornata di Serie A: Como-Parma (ore 12) Genoa- Milan (ore 12) Juve- Fiorentina (ore 12) Pisa-Napoli (ore 12) Roma-Lazio (ore 12) Inter-Verona (ore 15) Atalanta-Bologna (ore 18) Cagliari-Torino (ore 20:45) Sassuolo-Lecce (ore 20:45) Udinese-Cremonese (ore 20:45) Dazn o Sky?

Dove vedere in tv e in streaming il prossimo turno di A Tutte le partite della 37ª giornata saranno trasmesse su Dazn , ma due gare delle ore 12 (Juventus-Fiorentina e Como-Parma) così come la sfida serale tra Sassuolo e Lecce (ore 20:45) potranno essere seguite anche in diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e su NOW (con aggiornamenti live sulle altre partite in programma alla stessa ora)

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