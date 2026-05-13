Programma e scelte strategiche per la Roma, attesa un confronto con Gasperini e possibile arrivo di Massara

La Roma sta valutando diverse opzioni per il nuovo direttore sportivo, tra cui Giovanni Manna del Napoli, ma la situazione è complessa, con il club partenopeo che ha difficoltà a liberare il suo dirigente. Inoltre, uno degli obiettivi più urgenti riguarda i rinnovi e la trattativa per Paulo Dybala, il cui contratto scade a fine stagione.

Questi giorni sono fondamentali per la programmazione della squadra e per le scelte strategiche che influenzeranno la prossima stagione. È atteso un confronto con Gian Piero Gasperini , rimasto il referente tecnico principale dopo l’addio di Ranieri.

Serve un nuovo direttore sportivo, visto che il prossimo a partire dovrebbe essere Massara: la Roma sta valutando con attenzione diverse opzioni, tra cui Giovanni Manna del Napoli, ma la situazione è complessa, con il club partenopeo che ha difficoltà a liberare il suo dirigente. Parallelamente, uno degli obiettivi più urgenti riguarda i rinnovi ed è inevitabile pensare alla questione relativa a Paulo Dybala, il cui contratto scade a fine stagione: la trattativa è ancora in fase di definizione.

Gasperini, da parte sua, ha dichiarato di essere disposto a fare il possibile per trattenere il giocatore





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