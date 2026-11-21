Il tavolo sul programma di governo tra Pd e M5s si interrompe senza accordo sulla politica estera. La posizione irremovibile dei Cinque Stelle blocca i negoziati prima delle primarie.

I negoziati per la stesura del programma di governo della coalizione di centrosinistra si sono arenati definitivamente sulla quarta prova del quarto tentativo, replicando uno scenario di stallo politico paragonabile a quelli vissuti durante i governi Prodi. Al centro del contendere risiede la questione ucraina, un nodo che ha impedito l'adozione del testo proposto dal Partito Democratico, facendo emergere un'irriducibile divergenza strategica tra i partiti della coalizione. La riunione, avvenuta in un contesto di tensione crescente, ha evidenziato come le posizioni siano ormai cristallizzate in modo tale da rendere impossibile una sintesi immediata senza un intervento diretto dei massimi dirigenti.

Il Fallimento Della Mediazione Di Provenzano

Peppe Provenzano, responsabile esteri del Partito Democratico, ha tentato per la quarta volta di mediare tra le posizioni divergenti, riuscendo parzialmente nel suo intento di far convergere tutti i partiti presenti, tranne i Cinque Stelle, sulla necessità di includere esplicitamente la questione ucraina nel programma. Provenzano ha proposto un testo che evita il termine "armi", limitandosi a chiedere un sostegno in tutte le forme necessarie, ma questa proposta è stata immediatamente bocciata. I parlamentari dei Cinque Stelle, rappresentati dai capigruppa Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, hanno sostenuto che il rifiuto dell'invio di armi debba essere esplicito e non lasciare spazio a quelle che definiscono omissioni costruttive. La riunione ha dunque terminato i suoi lavori senza alcun accordo, confermando l'immagine di un tavolo che ricomincia daccapo ogni volta che si presenta un nuovo testo.

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Le Posizioni Inconciliabili Dei Cinque Stelle

I rappresentanti dei Cinque Stelle, tra cui Benedetto Della Vedova per Più Europa, Bobo Craxi per il partito Socialista, Enrico Borghi per Italia Viva e Marco Simoni per più Uno, hanno partecipato al vertice mantenendo una linea ferma e senza compromessi. La posizione dei Cinque Stelle è stata descritta come inconciliabile con chi propone un sostegno militare esplicito, suggerendo che la strategia del partito di Conte miri a far fallire la fase del tavolo del programma. Avs ha proposto una formula alternativa parlando di sostegno economico a Kiev e protezione degli edifici civili strategici, ma anche questa idea non ha trovato consenso. L'impressione tra i partecipanti è che i parlamentari M5s non abbiano l'ambizione di convincere i loro interlocutori, ma piuttosto di utilizzare la questione per delineare una posizione distinta in vista delle prossime primarie.

Strategia E Impatto Sulle Primarie

La divisione sul tema del sostegno all'Ucraina è interpretata da molte fonti come una mossa puramente strategica legata al prossimo processo elettorale interno alla coalizione. Si teme che la competizione si concentrerà sulla contrapposizione tra chi è favorevole e chi è contrario alle armi, rendendo le primarie controproducenti per la coalizione nel suo insieme. Questa dinamica potrebbe impedire agli elettorati del Partito Democratico e dei Cinque Stelle di votare per il leader dell'altro partito in caso di sconfitta del proprio candidato. Giuseppe Conte ha recentemente avvertito la necessità di fare le primarie con spirito di squadra, minacciando che senza unità resteranno solo le macerie politiche. La coalizione deve quindi valutare se il tira e molla continuerà o se le primarie stesse saranno annullate per evitare una divisione pubblica irreparabile.

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Prossimi Passi E Conferenza Martedi

Il tavolo esteri del programma si riunirà nuovamente martedì, questa volta in presenza e non più via videoconferenza, su richiesta specifica del Partito Democratico, per fare l'ultimo tentativo prima di abbandonare i negoziati tecnici. In questa fase, il Pd proverà una nuova formula: dopo il sostegno in tutte le forme necessarie e la proposta di Avs, si valuterà il sostegno secondo i principi del diritto internazionale. Se anche questa ultima proposta venisse respinta dai Cinque Stelle, non resterà altra opzione che consegnare il programma ai leader dei partiti con il nodo ucraino irrisolto. La data del vertice finale non è ancora fissata, ma si prevede che la parola passerà definitivamente a Giuseppe Conte, che dovrà affrontare un faccia a faccia con Elly Schlein e gli altri segretari del centrosinistra per dirimere la questione una volta per tutte.

Conseguenze E Prospettive Future

La mancata risoluzione di questo nodo potrebbe avere ripercussioni profonde sulla stabilità della coalizione e sulla sua capacità di presentare un candidato unitario alle elezioni. Se la contrapposizione sulle armi dovesse diventare il tema centrale del dibattito interno, il rischio è una frammentazione dell'elettorato che indebolirebbe la posizione della coalizione di centrosinistra a livello nazionale. Le fonti interpellate da HuffPost sottolineano come la posizione dei Cinque Stelle sia ora più irremovibile che mai, suggerendo che il partito stia preparando il terreno per un distacco o una rinegoziazione completa dei patti. Il risultato finale di questi scontri determinerà non solo la composizione del prossimo governo, ma anche la stessa sopravvivenza del progetto di alleanza tra il Partito Democratico e i Cinque Stelle.