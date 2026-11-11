Programma Taiwan Fellowship: Dipendenti USA in missione a Taipei

Il nuovo Taiwan Fellowship Program permette ai funzionari federali statunitensi di lavorare fino a un anno a Taipei per rafforzare i legami bilaterali.

Il Taiwan Fellowship Program rappresenta una nuova iniziativa strategica che consentirà ai dipendenti federali degli Stati Uniti di operare presso gli uffici governativi di Taiwan per un periodo massimo di dodici mesi. Questa decisione, annunciata mercoledì dall'American Institute in Taiwan (AIT), mira esplicitamente a consolidare e approfondire i rapporti esistenti tra Washington e Taipei in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Struttura del Programma e Formazione Linguistica

Il Taiwan Fellowship Program è finanziato attraverso il Taiwan Fellowship Act approvato dal Congresso americano nel 2023. I partecipanti selezionati trascorreranno fino a un anno dedicandosi a un corso intensivo di lingua mandarina e a studi mirati sulla cultura locale. Al termine di questa fase formativa, i borsisti saranno impiegati in uffici parlamentari, ministeri o altre agenzie governative taiwanesi, oltre che in organizzazioni non pubbliche sul territorio.

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L'obiettivo principale dichiarato dal programma è ampliare la partnership tra gli Stati Uniti e Taiwan, incrementando al contempo l'expertise dei funzionari americani sulle questioni relative all'isola. L'iniziativa punta a creare un gruppo di professionisti federali dotati di solide competenze linguistiche e conoscenze culturali, favorendo la nascita di relazioni lavorative durature su tutto il territorio taiwanese.

Sostegno Bipartitico e Ruolo dell'AIT

Ingrid Larson, amministratore delegato dell'American Institute in Taiwan, ha sottolineato come il Taiwan Fellowship Program rifletta un forte sostegno bipartisan alle relazioni tra Stati Uniti e Taiwan. La direttrice ha evidenziato l'impegno condiviso verso i legami interpersonali che costituiscono il fulcro di questa partnership strategica, pur senza specificare il numero esatto di partecipanti previsti annualmente.

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Il memorandum d'intesa per l'avvio ufficiale del programma è stato firmato martedì negli Stati Uniti, segnando un passo concreto verso l'implementazione operativa dell'iniziativa. Questa mossa diplomatica si inserisce in uno scenario in cui gli Stati Uniti, pur non intrattenendo relazioni diplomatiche formali con Taiwan rivendicata dalla Cina, rimangono il suo più importante sostenitore internazionale e fornitore di armi.

Contesto Geopolitico e Incontro APEC

La Cina considera Taiwan la sua questione diplomatica più importante e sensibile, chiedendo ripetutamente a Washington di limitare i contatti con Taipei e cessare le vendite di armi. Il Taiwan Fellowship Program arriva a pochi giorni dall'incontro previsto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che si terrà la prossima settimana a margine del vertice APEC a Shenzhen.

Questo terzo incontro tra i due leader quest'anno si svolgerà a Shenzhen, evidenziando l'importanza del contesto asiatico-Pacifico per le relazioni bilaterali. Il Mike Mansfield Fellowship, istituito dal Congresso americano nel 1994 per il Giappone, costituisce un precedente storico simile, dimostrando la volontà americana di investire in capitale umano specializzato nelle regioni chiave del Pacifico.