Progressisti al completo al Palazzo dei Congressi dell'Eur per il debutto del partito di Onorato

Al Palazzo dei Congressi dell'Eur, il campo progressista si è riunito quasi al completo per il debutto del partito fondato da Onorato. Tra i presenti, Elly Schlein, Giuseppe Conte e molti amministratori locali, tra cui i sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi. Non è presente Matteo Renzi, che ha scelto di non partecipare. Il Movimento Cinque Stelle, che in passato era stato un bersaglio politico di Onorato, ora sostiene il progetto dell'assessore capitolino. La presenza di Conte alla prima uscita del progetto, un anno fa al Parco dei Principi, insieme a figure dell'area progressista come Goffredo Bettini e Stefano Bonaccini, dimostra il buon rapporto tra il leader pentastellato e l'assessore capitolino. Intorno al cosiddetto 'centro' della coalizione di centrosinistra si muove una galassia sempre più affollata, con il movimento civico di Ernesto Maria Ruffini e la Casa Riformista su cui lavora Italia Viva, ora affiancati dalla rete costruita da Onorato. La convention, a cui interverrà anche il sindaco di Roma, sottolinea il ruolo del progetto civico nella costruzione del nuovo centrosinistra. Il movimento può contare su una rete civica in continua crescita, con 685 amministratori in tutte le regioni. L'obiettivo è fare rete e arricchire il centrosinistra, non dividerlo, per entrare nella partita che conta davvero: quella delle alleanze per il 2027.

Al Palazzo dei Congressi dell' Eur , il campo progressista si è riunito quasi al completo per il debutto del partito fondato da Onorato . Tra i presenti, Elly Schlein , Giuseppe Conte e molti amministratori locali, tra cui i sindaci di Roma e Napoli, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi.

Non è presente Matteo Renzi, che ha scelto di non partecipare. Il Movimento Cinque Stelle, che in passato era stato un bersaglio politico di Onorato, ora sostiene il progetto dell'assessore capitolino. La presenza di Conte alla prima uscita del progetto, un anno fa al Parco dei Principi, insieme a figure dell'area progressista come Goffredo Bettini e Stefano Bonaccini, dimostra il buon rapporto tra il leader pentastellato e l'assessore capitolino.

Intorno al cosiddetto 'centro' della coalizione di centrosinistra si muove una galassia sempre più affollata, con il movimento civico di Ernesto Maria Ruffini e la Casa Riformista su cui lavora Italia Viva, ora affiancati dalla rete costruita da Onorato. La convention, a cui interverrà anche il sindaco di Roma, sottolinea il ruolo del progetto civico nella costruzione del nuovo centrosinistra. Il movimento può contare su una rete civica in continua crescita, con 685 amministratori in tutte le regioni.

L'obiettivo è fare rete e arricchire il centrosinistra, non dividerlo, per entrare nella partita che conta davvero: quella delle alleanze per il 2027





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