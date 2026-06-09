La coalizione progressista ha vinto le elezioni locali, assegnando la tornata elettorale alla coalizione progressista. La segretaria dem ha commentato la vittoria, affermando che i numeri dimostrano che la coalizione progressista ha vinto. Tuttavia, i fedelissimi della segretaria dem non sono d'accordo, affermando che le cifre smentiscono Meloni. Il responsabile Enti locali ha fatto i conti, affermando che il Pd e il centrosinistra hanno vinto in 10 comuni capoluogo tra primo e secondo turno, mentre il centrodestra ha vinto in 6 comuni capoluogo. La segretaria dem ha attaccato la segretaria dem, affermando che la segretaria dem continua a avere problemi con la calcolatrice e che la segretaria dem non ha invitato la segretaria dem a Londra. Il responsabile dell’Organizzazione dem ha elogiato il successo dei progressisti, affermando che la coalizione progressista ha vinto in 37 comuni e ha vinto in 25 comuni capoluogo. Il capo del M5s ha sottolineato che questo ballottaggio dimostra che a livello nazionale si può vincere. La segretaria dem ha attaccato la segretaria dem, affermando che la segretaria dem continua a avere problemi con la calcolatrice e che la segretaria dem non ha risposto alle richieste di cambiamento del Paese.

Avevano detto che i conti si sarebbero fatti alla fine.

«E oggi eccoli qua, i numeri dicono che abbiamo vinto noi», sorridono al Nazareno, ancora scottati per la batosta veneziana, mache assegnano la tornata elettorale — l’ultima prima delle politiche — alla coalizione progressista. Balsamo su una ferita che ora si può finalmente chiudere. Restituendo slancio in vista della direzione nazionale che, ormai è deciso, verrà convocata entro un paio di settimane per analizzare il voto, discutere di alleanze e indicare la rotta per costruire l’alternativa.

Allibiti per «la faccia tosta» della presidente del Consiglio che, in barba all’aritmetica, esulta per la performance del centrodestra, i fedelissimi della segretaria dem non hanno dubbi: «Le cifre smentiscono Meloni: 10 a 6 per il Pd e per il centrosinistra nei comuni capoluogo tra primo e secondo turno», fa di conto il responsabile Enti locali, altrettanto ironico sulla leader del governo: «Sulla politica internazionale non ci hanno invitato a Londra. Sulla politica economica peggiorano debito, stipendi, bollette e produttività.

E tu ci dici “avanti così”? Chi si contenta gode, capisco. Ma così è troppo eh! », a dispetto di calcoli rivisti al ribasso: per lei i sindaci eletti dal campo largo sono “soltanto” 8, comunque due in più degli avversari; quelli di Salerno ed Enna, i cacicchi, hanno trionfato senza il simbolo del partito, dunque vanno tenuti fuori dal computo.

Fermo restando che si tratta di capoluoghi «in cui a prevalere non è stato certo il centrodestra», chiarisce un funambolico, responsabile dell’Organizzazione dem. Pronto a esaltare il successo dei progressisti, coronato non solo nei centri più grandi: «Al primo turno, su 118 comuni sopra i 15 mila abitanti la nostra coalizione aveva vinto in 37, il centrodestra in 25. E numerose sono le vittorie anche nei 42 ballottaggi».

Una partita che, da qualunque angolazione la si guardi, regala una conferma: l’unità delle forze d’opposizione paga, bisogna insistere. Come pure dimostra la «finta esultanza» della premier: «Mente perché ha paura». Lo dice dritta Schlein: «Vedo che Giorgia Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice.

Che si tratti di ammettere i troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica o i risultati delle amministrative, il tentativo è sempre lo stesso: capovolgere la realtà», attacca la segretaria democratica, sciorinando le cifre che raccontano un vantaggio ampio sui territori.

«Al di là della propaganda di Meloni e Salvini», incalza, «anche in questa tornata i numeri fotografano una chiara affermazione dell’alleanza progressista, con il Pd primo partito in gran parte del Paese». La linea che verrà ora ribadita sia all’interno — qualora in direzione i riformisti dovessero contestarle la fuoriuscita di diversi parlamentari — sia all’esterno con gli alleati, in particolareMa i partner non disperano.

«Questo ballottaggio dimostra una volta di più che a livello nazionale si può vincere», sottolinea Renzi. Per una volta d’accordo conco-leader di Avs: quello di oggi è «un messaggio politico che va oltre il voto amministrativo e parla al Paese: esiste una domanda crescente di cambiamento di fronte a una destra incapace di dare risposte su caro vita, sanità pubblica, salari e crisi sociale». Il capo del M5s è avvertito. E Meloni pure





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