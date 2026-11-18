L'avvocato di Tony Proietto parla di inganno e indica un assassino che conosceva la coppia. Nuove dichiarazioni prima dell'interrogatorio dei Carabinieri a Catania.

L'avvocato Ivan Siragusa, difensore di Tony Proietto, indagato per la morte di Noemi Impellizzeri, ha presentato una nuova e Netta ricostruzione difensiva prima dell'interrogatorio presso i locali del comando provinciale dei Carabinieri di Catania. Siragusa sostiene che la sua difesa disponga di elementi oggettivi capaci di escludere il coinvolgimento dell'assistito nel decesso della donna di 33 anni, definendo la situazione attuale un vero e proprio "giallo nel giallo".

Nuova Teoria Difensiva e Possibile Colpevole

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal legale, fin dal primo momento è stato commesso un inganno che ha convinto Tony Proietto a credere che la morte della compagna fosse stata un suicidio. Questa tesi lascia intendere che la dinamica reale dei fatti sia profondamente diversa da quella ipotizzata finora dalle indagini degli inquirenti.

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La difesa indica inoltre un profilo specifico per l'effettivo autore del crimine. L'avvocato Siragusa afferma che chi ha commesso il delitto deve essere una persona che frequentava abitualmente la casa della coppia e che conosceva molto bene sia Tony Proietto che Noemi Impellizzeri. Si tratterebbe, sempre secondo la ricostruzione difensiva, di un omicidio d'impeto, privo di qualsiasi pianificazione preventiva.

Contestazione delle Indizi e Contraddizioni

Il legale si è spinto a contestare l'interpretazione delle condotte del suo assistito, riconoscendo l'esistenza di alcune contraddizioni ma sostenendo che esse non possano essere considerate prova di colpevolezza. Siragusa ha precisato che tali comportamenti incoerenti non sono necessariamente indicative di una responsabilità penale diretta nel decesso della donna.

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Finora non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura specifica degli "riscontri oggettivi" citati dal legale, che dovrebbero servire a scagionare Tony Proietto. La tesi difensiva rimane dunque una linea strategica da verificare, lasciando agli accertamenti tecnici e giudiziari il compito di fare luce sulla veridicità di queste affermazioni.

Prossimi Passi e Attesa della Procura

Al momento, Tony Proietto rimane formalmente indagato per la morte di Noemi Impellizzeri e il caso è sotto la stretta osservazione della Procura di Catania. La difesa ha espresso piena fiducia nel lavoro delle autorità giudiziarie, attendendo con pazienza gli sviluppi dell'inchiesta e gli esiti degli accertamenti finali.

L'avvocato Ivan Siragusa ha concluso le sue dichiarazioni ribadendo l'importanza di comprendere cosa emergerà dal lavoro della procura. L'obiettivo della difesa è dimostrare la non colpevolezza dell'assistito, contando sulla completezza delle indagini successive e sulla possibilità di portare alla luce le prove che scagionerebbero completamente Tony Proietto.